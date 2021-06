Diversität und Kirche – Wie passt das zusammen?

Diversität beschreibt die Vielfalt einer Gesellschaft und wird meist hoffnungsvoll verwendet als eine Zuwendung zu einer Welt in der jede*r so sein kann wie sie*er möchte und das auch wertgeschätzt wird. Hierbei geht es um Themen wie sexuelle Orientierung, rassifizierte Zuschreibungen, geschlechtliche Identitäten und religiöse Ansichten. Am 29.06. findet von 09-13 Uhr an der Katholischen Hochschule ein Tag zu Diversitätskonzepten statt, bei dem sich auf die Vielfalt familiärer Lebensformen sowie sexueller Identität und Orientierung konzentriert wird. Die Hochschule möchte sich dem Themenkomplex von kirchlicher sowie von geschlechterwissenschaftlicher Seite nähern und hat dazu Sigrid Schmitz, Professorin für Biologie und Gender Studies in Berlin, Saskia Wendel, Professorin für Theologie und Philosophie in Köln und Georg Bier, Professor für Kirchenrecht in Freiburg eingeladen. Unter dem Motto „Alle gleich und doch verschieden“ werden die Referierenden aus ihrer jeweiligen Perspektive zum Schlagwort Diversität sprechen, „denn gerade in der Kirche geht es um eine theologisch begründete Wahrnehmung und Respektierung der individuellen Vielfalt und Verschiedenheit“ wie die KH schreibt. Nach den drei Inputs der Expert*innen und anschließenden Gesprächen wird im zweiten Teil der Veranstaltung das E-Learning Projekt „Die Welt ist bunt. Gott sei Dank!“ vorgestellt. Das von der Abteilung Erwachsenenpastoral im Erzbischöflichen Seelsorgeamt Freiburg mit externen Expert*innen erstellte digitale Fortbildungsangebot richtet sich an alle interessierten und besonders an Multiplikator*innen zum Thema Vielfalt in der Kirche.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.katholische-akademie-freiburg.de. Die Anmeldung ist kostenlos.