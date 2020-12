Digitaler Weihnachtsmarkt Ravennaschlucht: Geschenkideen aus dem Hochschwarzwald

Der beliebte Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht, der aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht stattfinden kann, wird nun zu Hause erlebbar. Noch bis zum 21. Dezember Beim digitalen Weihnachtsmarkt präsentieren sich auf den Internetseiten der Hochschwarzwald Tourismus GmbH 20 Standbetreiber*innen, die auf dem Markt am Fuß des Ravennaviadukts vertreten gewesen wären. Einige von ihnen bieten im Online-Shop ihre Produkte aus der Region an: Von filigranem Kunsthandwerk über Accessoires und Kosmetik bis hin zu kulinarischen Spezialitäten stehen den digitalen Besuchern*innen originelle Geschenkideen für Familie und Freunde zur Auswahl. Mit dem Kauf der Produkte werden die Standbetreiber*innen unterstützt, die aufgrund der Absage zahlreicher Veranstaltungen von starken Umsatzeinbußen betroffen sind. Als originelle Geschenkideen stehen fünf unterschiedliche Geschenke-Sets zur Auswahl, außerdem gibt es ein Advents-Gewinnspiel. Eine schöne Gelegenheit, regionales Kunsthandwerk und besondere Kulinarik zu unterschützen.

In den fünf unterschiedlichen Geschenke-Sets, finden sich ausgewählte Produkte. So enthält etwa das Set „Wellness“ eine Handcreme aus der Molke-Kosmetikreihe des Ospelehofs in Hinterzarten sowie eine Alpaka-Seife und aus Holz gefertigte Teelichthalter. Das Geschenke-Set für Kinder beinhaltet ein Märchenbuch über den Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht, ein handgenähtes Kirschkernsäckchen und ein Päckchen Weihnachtsbonbons. Die Sets „Weihnachten“ und „Vesper“ bietet eine tolle Auswahl Hochschwarzwälder Spezialitäten und auch das Set „Kunsthandwerk“ ist die perfekte Gelegenheit für ein außergewöhnliches Geschenk unterm Weihnachtsbaum.

An den beiden anstehenden Adventssonntagen wird im Rahmen eines Gewinnspiels jeweils eine neue Quizfrage zu einem Ort im Hochschwarzwald veröffentlicht. Zu gewinnen gibt es eine Übernachtung im Hotel Hofgut Sternen in Breitnau sowie Pakete mit Produkten der Standbetreiber*innen auf dem digitalen Weihnachtsmarkt.

Der virtuelle Weihnachtsmarkt, der Online-Shop mit den Geschenke-Sets sowie alle Informationen zur Teilnahme am Advents-Gewinnspiel finden Sie unter: www.hochschwarzwald.de/weihnachtsmarkt