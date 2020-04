Kunst | April 2020 | von Redaktion Digitale Ausstellung „We don’t use it“ – Kunststiftung Erich Hauser © Harry Hachmeister Die Ausstellung „We don’t use it“ kann auf der Webseite der Kunststiftung Erich Hauser bis zum 30. September besucht werden. Die Kuratoren Carolina Perez Pallares und Benjamin Appel, die in ihrer kuratorischen Praxis eine konzeptuelle Ausstellungslinie verfolgen, haben für die Kunststiftung Erich Hauser eine Ausstellung der physischen Abwesenheit entworfen.

In Auseinandersetzung mit dem Werk des Bildhauers Erich Hauser, dessen Skulpturenbegriff grundsätzlich vom Umgang mit dem Material Stahl bestimmt ist, wurden für die Ausstellung „We don’t use it“ zeitgenössische Bildhauer*innen eingeladen, die in ihren zeitbasierten Arbeiten postmaterialistische Positionen formulieren. Was bleibt, wenn wir die Materialität von Werkstoffen durch unsere eigene physische Abwesenheit nicht körperlich erfahren können?

Seit dem 24. April können die Besucher*innen auf der Webseite der Kunststiftung Erich Hauser www.erichhauser.com die Ausstellung „We don't use it" von zu Hause aus besuchen. Zu sehen sind Text-, Sound-, Foto- und Videoarbeiten von John Bock, Harry Hachmeister, Max Leiß, Lotte Lindner & Till Steinbrenner, Ana Navas, Heide Nord, Thomas Rentmeister, Daniel Roth, Carolina Perez Pallares und Benjamin Appel. Der Bildschirm des Besuchers wird zum Display der Ausstellung. Die Ausstellung wird ab Anfang Mai auch im Museum für Gegenwartskunst MAC Santiago de Chile gezeigt.

