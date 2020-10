Diese Woche: Der Kunsthandwerkermarkt Freiburg

Der traditionsreiche Freiburger Kunsthandwerkermarkt findet in diesem Jahr vom 8. bis 10. Oktober in der oberen Altstadt statt. Seit mehr als 40 Jahren begrüßt und präsentiert der Kunsthandwerkermarkt regionale Austeller*innen, die im Rahmen dieser besonderen Veranstaltung ihre Kunst- und Handwerksstücke ausstellen und präsentieren. In diesem veranstaltungstechnisch heiklem Jahr hat es das neue Veranstaltungsteam des Kunsthandwerkermarkts Freiburg geschafft, ein bemerkenswertes Hygienekozept auf die Beine zu stellen, das es den Besucher*innen erlaubt, die Werke von rund 50 Kunsthandwerker*innen in den Straßen und Gassen zwischen Münster und Augustinerplatz kennenzulernen.

Kunsthandwerkermarkt Freiburg, 8. bis 10. Oktober, täglich von 10-18 Uhr.

Der Markt findet unter den aktuell geltenden Hygienebedingungen statt. Auf den Mindestabstand von 1,5 Metern muss geachtet werden. Wenn dieser nicht eingehalten werden kann, ist das Tragen eines Mundschutzes verpflichtend. An den Ständen wird außerdem Handdesinfektionsmittel für die Besucher*innen bereitstehen. Es wird darum gebeten, von diesem Angebot regelmäßig gebrauch zu machen.

Weitere Infos: www.kunsthandwerkermarkt-freiburg.de