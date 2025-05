Die Welt der Keramikkunst: Bis 25. Mai können sich Keramikkunstschaffende last minute für den Internationalen Töpfermarkt Hüfingen bewerben

Keramikkünstler:innen aufgepasst, denn ab sofort können für den 33. Internationalen Töpfermarkt, der am zweiten Septemberwochenende in der Hüfinger Hinterstadt stattfindet, letzte Bewerbungen eingereicht werden. Bis einschließlich 25. Mai 2025 können sich Interessierte last-minute für den kleinen aber feinen Markt in der pittoresken Altstadt von Hüfingen bewerben.

Nicht ohne Grund lockt der Internationale Töpfermarkt seit über drei Jahrzehnten zahlreiche Besuchende in den Schwarzwald, denn hier stehen Qualität, Vielfalt und Flair im Vordergrund. Parallel zum Töpfermarkt findet auch in diesem Jahr wieder eine Wettbewerbsausstellung in der Rathausgalerie statt, für die sich interessierte Keramiker:innen ebenfalls bewerben können. Im Rahmen der Wettbewerbsausstellung “SchnittStellen” wird zusätzlich zum beliebten Publikumspreis erneut ein Jurypreis in Höhe von 1.000 Euro ausgelobt. Die Jury wird in diesem Jahr, neben Bürgermeister Patrick Haas und Kuratorin Ariane Faller, durch die Künstlerin Elisa Stützle-Siegsmund als drittes Jurymitglied ergänzt.

Die Teilnahmebedingungen sowie das Bewerbungsformular können online unter www.keramikwochen-huefingen.de abgerufen werden.