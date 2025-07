Die Waldhof Akademie lädt zum Sommerfest in den idyllischen Garten samt denkmalgeschützter Bäume, Kultur und Austausch

Am 12. Juli, ab 11:30 Uhr lädt die Villa Waldhof in Freiburg zu ihrem Sommerfest ein. In der Gründerzeitvilla inmitten eines idyllischen Gartens mit denkmalgeschützten Bäumen erwartet die Besucher:innen ein vielfältiges Programm voller Kultur, Austausch und Inspiration. Ob bei der Lesung „Sätzlinge“, einem offenen Gespräch am Runden Tisch oder einer Einführung in das Thema Deep Democracy, es gibt viele Gelegenheiten, neue Perspektiven zu entdecken und miteinander ins Gespräch zu kommen. Musikalisch begleitet das Duo Sympathique den Tag mit feinen Chansons. Ruhe und Achtsamkeit versprechen chinesische und japanische Teezeremonien. Die Akademie in der Villa Waldhof versteht sich als Ort des Rückzugs und der Inspiration mit Kursen zu Achtsamkeit und Persönlichkeitsentwicklung, Lesungen, Konzerten und Ausstellungen sowie als lebendiger Raum für demokratischen Diskurs, Vielfalt und internationalen Austausch. Wer mehr über die Arbeit der Villa Waldhof erfahren möchte, kann das Haus bei einer Führung kennenlernen. Für das leibliche Wohl sorgen Flammkuchen, erfrischende Getränke und hausgemachter Kuchen.

Weitere Infos: waldhof-freiburg.de