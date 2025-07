Die Vielfalt des Improvisationstheaters: Das 28. Freiburger Open Air Impro-Theater Festival im Juli

Das 28. Freiburger Open Air Impro-Theater Festival findet vom 13. bis 18. Juli im Stadtgarten am Musikpavillon bei freiem Eintritt statt. An sechs Tagen verwandeln elf Gruppen die Bühne zu einem lebendigen Theaterstadion und zeigen ein vielfältiges Programm aus Impro-Shows und Theatersport. Zum Festivalauftakt am 13. Juli, eröffnen „Die Knalltüten“ um 18 Uhr mit einer Impro-Show die Reihe, gefolgt von den „ImproSchnittchen“ um 20 Uhr. Am 14. Juli zeigen „Verspielt“ um 18 Uhr eine weitere Impro-Show, während „Impro diem“, eine neue Gruppe aus dem Grundkurs von Christian M. Schulz, um 20 Uhr Theatersport spielt. Am 15. Juli treten „Serviervorschlag“ (Impro-Show, 18 Uhr) und „Spontan mit Plan“(Theatersport, 20 Uhr) auf, am 16. Juli sorgen „Patchwork Theater“(18 Uhr) und „Die Spontanellen“(20 Uhr) mit gleich zwei Impro-Shows für Unterhaltung. Am 17. Juli gibt es um 18 Uhr die Impro-Show „Rollenrausch“ zu sehen, bevor um 20 Uhr die bekannte Gruppe „FREISTIL“ mit ihrem Theatersport-Programm das Publikum begeistert. Der 18. Juli beginnt bereits um 17 Uhr mit der Impro-Show „Karotte im Glas“. Um 19:30 Uhr findet mit „Wer wird Champignon?“ die Abschlussveranstaltung statt. Das Festival, das seit 1997 vom Schauspieler, Regisseur und Theaterpädagogen Christian M. Schulz (FREISTIL) organisiert wird, zeigt eine lebendige Szene von Anfänger:innen bis Profis.

Weitere Infos: theatersport-freiburg.de