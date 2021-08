Die Schaffnertour mit „Emil“

Nun schwebt sie wieder empor: Die Schauinslandbahn. In den letzten Jahren wurde die denkmalgeschützte Bahn nach und nach saniert und modernisiert. Nun ist auch die Panoramaterrasse an der Bergstation barrierefrei fertiggestellt, sie lädt zum Verweilen ein und bietet phantastische Aussichten auf Freiburg und das Rheintal. Eine besondere Attraktion für die Kids wurde hier mit der Baumhausanlage geschaffen. Während der Betriebszeit der Schauinslandbahn ist diese Erlebniswelt täglich von 9-17 Uhr geöffnet und lässt die Herzen der Kinder mit Treppenturm, Verbindungstunnel und Röhrenrutsche höherschlagen. Unverändert reizvoll sind nach wie vor die Wanderangebote. Zu den Wetterbuchen zum Beispiel oder gleich eine geführte Panoramatour, das „Berggeheimnis“ ist auch wieder buchbar, die Rollerstrecke neu eröffnet.

Ganz neu ist ein Kooprationsangebot von timewalking-timetalking und der Schauinslanbahn, die sogenannte Schaffnertour. Etwa eine Stunde führt der historische Seilbahnschaffner „Emil“ die Gäste rund um den Gipfel und erzählt dabei die Geschichte der Bahn und Wissenswertes rund um Freiburgs Hausberg. Sie startete erstmals am 4. Juli und erfreute sich großer Beliebtheit. Wer also sicher teilnehmen möchte, sollte sich vorab anmelden. Sind noch Plätze frei, können sich auch spontane Gäste anschließen. Die Tour ist aber nicht barrierefrei und für Kinder unter 14 Jahren wenig geeignet.

Ein letzter Tipp für Hungrige und Durstige: Pünktlich zum Ferienbeginn konnte das Restaurant „Die Bergstation“ wieder auf den täglichen Betrieb aufnehmen. Somit kann auch das beliebte Panoramafrühstück mit Vorreservierung wieder uneingeschränkt von 9.30 bis 11.30 Uhr angeboten werden, das à la carte Angebot gibt es jeweils von 11:30 bis 18:00 Uhr. Während der Sommerferien in Baden-Württemberg ist nicht nur das Restaurant, sondern auch die Vesperhütte im Außenbereich täglich von 9.30-18.00 Uhr geöffnet. Für den Besuch des Restaurants gelten die aktuellen Hygieneregeln.

Nähere Informationen zu allen Angeboten gibt es unter www.schauinslandbahn.de oder telefonisch unter +49 761 4511777.