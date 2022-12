Die Art‘Rhena im Dezember und Januar

Zum Jahresumschwung wartet die Art‘Rhena auf der Rheininsel mit einem abwechslungsreichen Programm auf. „Les courants d‘air“ am 3. Dezember, 15 Uhr bietet ein windiges, überraschungsreiches Weihnachtsstück, bei dem alle Generationen aufeinandertreffen (auf Französisch und ab 5 Jahren). Das Stück „Korb“ handelt von Anni, die die Sprache der Vögel spricht, und Korb, einem von Wölfen aufgezogenen Kind. Über ein Schattentheater treten sie in Dialog. Aufführung am 10. Dezember, 15 Uhr, zweisprachig (ab 9 Jahren). „Smashed“ ist ein zeitgenössisches Zirkusstück mit neun Jongleur*innen, 100 roten Äpfeln und einem Soundtrack aus populären Liedern von Music-Hall bis Bach. Aufführung am 16. Dezember, 20 Uhr (ab 6 Jahren).

Das neue Jahr beginnt in der Art‘Rhena am 14. Januar, 15 Uhr mit dem Zirkus „Pour hêtre“. Um einen Baum herum, dann in einem Wald aus Ästen lassen zwei Artisten geschmeidige, akrobatische Kunststücke aufeinander folgen, die zwischen Statik und Dynamik pendeln (ab 6 Jahren). Die mythologische Erzählung von Orpheus, der seine geliebte Eurydike aus der Unterwelt holen möchte, wird unter dem Titel „Petite balade aux enfers“ am 21. Januar, 15 Uhr mit Marionetten und auf lustige Weise für Kinder ab 5 Jahren aufbereitet (auf Französisch). Am Ende des Monats, am 31. Januar, 20 Uhr geht es im Stück „Battre le ciel“ um ein Schauspielerpaar, das isoliert lebend seiner Tochter Geschichten erzählt. Am Ende erzählen sie ihre eigene Geschichte. Auf Französisch und ab 9 Jahren.

Infos & Tickets: www. artrhena.eu