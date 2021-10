“Día de Muertos” zu Halloween in der Fondation Beyeler

Anlässlich der Ausstellungen “CLOSE-UP” mit Werken der mexikanischen Malerin Frida Kahlo sowie der neu eröffneten Ausstellung “Goya” lädt die Fondation Beyeler zum “Día de Muertos”, dem Tag der Toten, auf das Gelände nach Riehen ein. Nach mexikanischer Tradition kehren an diesem Tag die Toten aus dem Jenseits zurück, um gemeinsam mit den Lebenden ein fröhliches Wiedersehen mit Musik, Tanz und gutem Essen zu feiern. Zu diesem Anlass wurde ein schaurig-schönes Veranstaltungsprogramm vorbereitet.

Mit Hilfe der Virtual-Reality-Installation “Muertos de Obsidiana” von Felipe Fernández del Paso reisen Besuchende in die Welt der Toten. Der renommierte Filmemacher und Szenograf ist bekannt für seine Inszenierungen für Filmklassiker wie “Desperado”, “From Dusk Till Dawn” und “Frida”. Zusätzlich wird Fernández del Paso einen reichlich geschmückten Altar für die Toten in der Fondation Beyeler richten, der die Geister der Verstorbenen im Reich der Lebenden willkommen heisst.

Die Atmosphäre ist an diesem Tag festlich und düster. In der Luft liegt ein leichter Duft von Weihrauch und Kopal. Eine Mariachi-Band und DJ Ribose spielen im Park der Fondation Beyeler. Kinder und Erwachsene können an einer speziellen Workshop-Station “calaveritas de azúcar”, Totenschädel aus Zucker, verzieren und gestalten. Um mit den Geistern gebührend anzustossen, werden speziell zum “Día de Muertos” besondere Kreationen verschiedener Drinks-Kreationen und ausgewählte Klassiker der mexikanischen Küche serviert.

Die Ausstellungen “CLOSE-UP” und “Goya” sind am 30. Oktober bis 22 Uhr geöffnet, der Museumsbesuch ist im Veranstaltungsticket inbegriffen. Felipe Fernández del Pasos Virtual-Reality-Installation wird bis einschliesslich 2. November zu sehen sein.