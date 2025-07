Der Wald in Not: Das Future Forest Forum arbeitet an Lösungen für die Zukunft unserer Wälder

Die Wälder Europas stehen unter massivem Druck. Der Klimawandel hat längst tiefgreifende Spuren hinterlassen und der Wald braucht neue Perspektiven. Mitteleuropäische Baumarten wie Buche oder Fichte, die an ein gemäßigtes Klima angepasst sind, leiden unter anhaltender Trockenheit und hohen Temperaturen. Die Folge sind vertrocknete Kronen, frühzeitiger Blattabwurf und eine generell geschwächte Vitalität. Besonders junge Bäume oder flach wurzelnde Arten sind stark betroffen. Ihre geschwächte Widerstandskraft macht sie anfällig für Schädlinge wie den Borkenkäfer, der sich durch milde Winter und heiße Sommer ungehindert verbreiten kann. Auch invasive Arten und Pilzkrankheiten treten häufiger auf. Gleichzeitig verschiebt sich die Artenzusammensetzung. Wärmeliebende Arten wie Traubeneiche oder Kiefer setzen sich zunehmend durch. Doch auch sie stoßen an ihre Grenzen, wenn es an Wasser mangelt oder Brände zur Bedrohung werden. Besonders Nadelwälder sind durch ihre leicht entflammbaren Harze gefährdet. Gleichzeitig geraten ihre vielfältigen Funktionen, wie der CO₂-Speicherung, Artenschutz bis hin zur Erholung, zunehmend in Gefahr. Die Folgen sind nicht nur ökologisch gravierend, sondern auch wirtschaftlich und gesellschaftlich. Umso drängender ist die Frage: Wie können wir unsere Wälder auf die Klimakrise einstellen?

Antworten darauf sucht das Future Forest Forum, dass am 5. und 6. September zum fünften Mal auf Schloss Blankenburg im Harz stattfindet. Unter dem Motto „Pfade zur Regeneration – eine neue Waldwirtschaft für eine lebenswerte Zukunft“ lädt die Veranstaltung Expert:innen, Start-ups, Waldbesitzende und engagierte Vordenker:innen ein, gemeinsam an konkreten Lösungen für eine zukunftsfähige Waldwirtschaft zu arbeiten. Rund 350 Teilnehmer:innen aus dem In- und Ausland werden erwartet, um an Ideen zu arbeiten, die den Wald nicht nur bewahren, sondern aktiv regenerieren sollen. Als Europas führender Gipfel für Forest- und Nature-Tech, bietet das Future Forest Forum eine Plattform, auf der Dialog, Praxis und Innovation aufeinander treffen.

Das Programm des Forums ist breit gefächert und praxisorientiert. Auf drei Bühnen finden Keynotes, Panels und Workshops statt. Zusätzlich bietet das Forum Workshops, Exkursionen und Networking Möglichkeiten. Inhaltlich gliedert sich das Forum in die zentrale Themenbereiche wie Waldwirtschaft morgen gelingt, was den Markt bewegt, Bioökonomie und Innovation. Ziel ist es, konkrete Lösungsansätze zu erarbeiten, die ökologische Resilienz, technologische Innovation und gesellschaftliche Verantwortung miteinander verbinden. Das Future Forest Forum versteht sich dabei nicht nur als Konferenz, sondern als aktiver Gestaltungsraum für alle, die den Wandel mittragen und vorantreiben wollen. Unterstützt wird das Forum dabei von hochkarätigen Vortragenden. Neben dem Philosophen und Autor Richard David Precht stehen unter anderem NABU-Bundesgeschäftsführer Ingo Ammermann, Joey Kelly (Extremsportler und Unternehmer), Nicola Steinbock (Landwirtschaftliche Rentenbank) und Chris Pratermann (Mitgestalter der EU-Bioökonomie-Strategie) auf der Bühne. Ihre Impulse spiegeln die Vielfalt der Herausforderungen und Perspektiven. Mit ihrer Expertise, Erfahrung und Haltung setzen sie zentrale Impulse von Umweltpolitik über Ökonomie bis hin zu gesellschaftlichem Wandel für eine zukunftsfähige Waldwirtschaft.

Während vielerorts die Wälder unter den Folgen des Klimawandels zusammenbrechen, wächst in Blankenburg der Wille zum Handeln. Die Anpassung der Wälder an den Klimawandel ist eine der großen Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte. Es braucht langfristige, naturnahe Waldumbaukonzepte, verstärkte Forschung und politische Maßnahmen, um die Widerstandsfähigkeit der Wälder zu stärken, damit sie auch in Zukunft ihre ökologischen und gesellschaftlichen Funktionen erfüllen können. Das Future Forest Forum zeigt, wie durch Zusammenarbeit, Innovationskraft und Engagement ein anderer Weg möglich ist hin zu einer Waldwirtschaft, die auf Resilienz, Regeneration und Verantwortung baut.

Weitere Infos: futureforest.de