Der Rahmenladen: Ein Freiburger Urgestein zieht um

Seit nunmehr 30 Jahren ist der Rahmenladen in Freiburg die Anlaufstelle für jede*n Freiburger*in mit einem kleinen Schatz zum Einrahmen. Egal ob Kunstwerk, Druck oder Fotografie, durch das vielseitige und hochwertige Sortiment bietet der Rahmenladen für Jedermensch den passenden Rahmen.

Nun ist das Freiburger Urgestein umgezogen. Nach einem geglückten Generationenwechsel im vergangenen Jahr, haben sich die Eigentümer*innen einen Traum erfüllen können: gemeinsame Räume für Ladengeschäft und Werkstatt. Im neuen und zweiten Standort des Rahmenladens in Freiburg-Haslach hat sich diese Möglichkeit geboten. Durch die Corona-Betriebsschließung gelang der Umzug in einer Hauruck-Aktion, sodass bereits im April die neue zweite Filiale eröffnet werden konnte. Die Filiale in der Talstraße 48 bleibt weiterhin bestehen.

Ein großer Vorteil des neuen Standorts in Freiburg-Haslach ist die außergewöhnlich gute Anbindung und die kostenfreien Parkmöglichkeiten, sodass Kund*innen von nun an bequem die großen und kleinen Einrahmungen transportieren können. Auch für den Rahmenladen selbst haben sich neue Vorteile eröffnet, berichtet Katharina Fischer, neben Oliver Doneit und Jan Jungermann eine der drei neuen Inhaber*innen. Demnach bedeutet die Kombination aus Ladengeschäft und Werkstatt eine viel einfachere Prozess­abwicklung und auch die Kundenberatung könne noch vielseitiger gestaltet werden, da die Mitarbeiter*innen aus der Werkstatt direkt hinzugezogen werden können.

Übrigens: In Zusammenarbeit mit Verlagen, Druckereien und Künstler*innen verkauft der Rahmenladen auch Bilder und Drucke klassischer und zeitgenössischer Stilrichtungen. Die neuen Räumlichkeiten in Freiburg-Haslach laden dazu ein, im vielfältigen Sortiment des Rahmenladens zu stöbern und einen neuen Liebling samt Rahmen zu finden.

