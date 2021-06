Der Kunstverein March wird 30 und feiert mit einer Auktion

Am Samstag den 3. Juli versteigert der Kunstverein March ab 14.00 Uhr Kunstwerke im Format 30 x 30 von 83 verschiedenen Künstler*innen, die auch in den letzten 30 Jahren im Kunstverein ausgestellt haben. Bei den Kunstwerken handelt es sich sowohl um Malerei als auch Objektkunst. Masanobu Mitsuyasu, der in Berlin lebt und internationalbekannt ist, beteiligt sich beispielsweise mit einem seiner Werke. Ob dieses aus seinem Spezialgebiet, den Druckgraphiken, kommt kann in der Vorbesichtigung herausgefunden werden. Gabriele Valentin, deren Ausstellung „colors of america“ aktuell im Carl-Schurz-Haus in Freiburg ausgestellt wird, hat ebenfalls ein Gemälde zur Auktion beigesteuert. Dies sind nur zwei Beispiele, von über 80 interessanten Kunstschaffenden – es darf sich also auf Vielfältigkeit und verschiedenste Stile und Perspektiven gefreut werden.

Die Ausstellung kann vorab im Alten Pfarrhaus in March-Hugstetten besichtigt werden, am Samstag den 26 Juni von 16.00 bis 18.00 Uhr, Sonntag den 27. Juni von 11.00 bis 17.00 Uhr sowie Samstag den 3. Juli von 12.00 bis 14.00 Uhr.

Die Werke werden am Sonntag den 4. Juli von 14.00 bis 16.00 Uhr ausgegeben und ab 16.00 Uhr findet dann auch ein Nachverkauf im Alten Pfarrhaus statt.

Weitere Infos: www.kunstverein-march.de