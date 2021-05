Der „Faktor Mensch“ im Unternehmen: Neuer Studiengang „Wirtschaftspsychologie“ an der Hochschule Offenburg

Welche Rolle spielt der „Faktor Mensch“ für Unternehmen, um nachhaltig, ökonomisch und digital agieren zu können? Wie können interdisziplinäre Teams effizient zusammenarbeiten und welche Führungs- und Motivationsansätze führen zu nachhaltigem Erfolg? Kann künstliche Intelligenz uns bei diesen Aspekten behilflich sein?

Diese Fragen stellt der neue Bachelor-Studiengang Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Offenburg, der zum Wintersemester 2021/2022 startet und am Campusstandort Gengenbach gelehrt wird. In sieben Semestern werden die Studierenden sowohl in wirtschaftlichen als auch psychologischen Grundlagenfächern ausgebildet und durch Studienschwerpunkte wie Digital Economy, HR-Management sowie Marketing und Marketing Research für zukunftsorientierte Berufsfelder vorbereitet.

Der Bachelorstudiengang teilt sich in zwei Studienabschnitte auf, in denen die Studierenden zuerst Grundlagen erlernen und sich später im Studium spezialisieren können.

Im ersten und zweiten Semester stehen betriebswirtschaftliche und psychologische Grundlagenfächer auf dem Stundenplan. In Seminaren aus den Bereichen Betriebswirtschaftslehre, Volkwirtschaftslehre oder auch Finanzmanagement erlernen die Student*innen wichtige Grundlagenkenntnisse, die für die Spezialisierung in höheren Semestern aber auch zur Qualifizierung am Arbeitsmarkt wichtig sind. Durch umfassende Lehrangebote aus den Bereichen der Psychologie, Sozialpsychologie und Wirtschaftspsychologie werden die Grundlagen gesetzt, um im zweiten Studienabschnitt Themen wie Personalmanagement, Markt-, Werbe- und Konsumpsychologie intensiv zu vertiefen.

Das 5. Semester ist ein betriebspraktisches Studiensemester. In 95 Präsenztagen erlernen die Studierenden nicht nur die fachliche Ausbildung in nationalen oder internationalen Unternehmen, sondern Gewinnen wichtige Erfahrungen, Einblicke und auch Kontakte für das spätere Berufsleben.

Nach der Bachelor-Thesis im 7. Semester verleiht die Hochschule Offenburgden Absolvent*innen den akademischen Grad des Bachelor of Science (B.Sc.).

Die Bewerbungsphase beginnt am 10.5.2021, Bewerbungsfrist ist der 31.7.2021. Weitere Infos: www.hs-offenburg.de