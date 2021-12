Der etwas andere Adventskalender der Kulturliste Freiburg

Ab dem 1. Dezember können wir uns in der weihnachtlich dekorierten Gerberau auf ein Kunstspecial der Kulturliste freuen! Dabei wird das Fenster im oberen Teil des historischen „Hauses zum Blauen Bären“ zum Schaubild regionaler Kunst. Bis zum 24. Dezember tritt jeden Tag ein Kunstschaffender zwischen 16 und 19 Uhr an die Fensterscheibe und präsentiert ausgewählte Werke. Unter den 20 der teilnehmenden Künstler*innen befinden sich u.a. Andrea Hess, Hannah Kindler, Ludwig Quaas, Theo Hofsäss, Angelina Kuzmanović, Jürgen Giersch und Brigitte von Savigny. Über die Gegensprechanlage können Besucher*innen direkt mit den Künstler*innen in Kontakt treten. Wer sich bei den kalten Temperaturen lieber zu Hause aufhält, kann sich die Adventsausstellung mit heißer Schokolade oder Glühwein über Streamingdienste ansehen. Für Januar und Februar 2022 sind weitere Ausstellungen und Aktionen der Kulturliste geplant.

Kult, Adventsausstellung 2021, Geberau 17, 79098 Freiburg. Bis 24. Dezember. Mo-So. 16 bis 19 Uhr. Weitere Infos: www.kulturliste-freiburg.de