Kunst | April 2020 | von Redaktion

Inszenierung im eigenen Heim

Was wollen wir bunkern? An was müssen wir uns erinnern? Was verlieren wir endlich? Was gewinnen wir trotzdem? Welches Gedanken-Archiv brauchen wir? Wie schützen wir uns vor dem Schutz? Fragen rund um Protektionismus und Abschottung sind allgegenwärtig geworden: geschlossene Grenzen, Zwangsisolation , horten von Nahrung und Demokartien im Ausnahmezustand. Die Menschen sind zur Quarantäne und Vereinzelung angehalten.

GKW, eine Gruppe bestehend aus Moïra Gilliéron, Ariane Koch, Zino Wey bauen nun eigene metaphorische Bunker, um herauszufinden, was in unserer Gesellschaft schützenswert ist und sein könnte. In Hörstücken werden viele unterschiedliche Stimmen, Perspektiven, Klänge und Gedanken zu einem offenen klingenden Schutzraum. Drei Neue Bunker nutzt «Schutz» als Werkzeug, um die Welt besser zu verstehen.

Denn: Konservierungstechniken müssen neu definiert werden. Wir brauchen ein utopisches, ein durch alle Wände hindurch dröhnendes Archiv! Die Hörer*innen sollen zu Mithüter*innen eines dezentralen Schutzraumes werden, indem sie sich via Website um Relikte der ursprünglich geplanten Ausstattung bewerben, die ihnen nach Hause geliefert werden. Unterschiedliche isolierte Wohnräume werden zu einem gemeinsamen Ort der drei neuen Bunker. So entsteht ein flüchtiger Kunstraum, der über die ganze Region und darüber hinaus echoen soll.

Von und mit: GKW (Moïra Gilliéron, Ariane Koch, Zino Wey), Lukas Huber, Thorbjörn Björnsson, Marie Goyette, Alexandra Adler (produktionsDOCK), Anahí Pérez, Stefan Karrer, Philippe Karrer, Anna Drexler, Steven Scharf und vielen weiteren Stimmen.

Koproduktion: Kaserne Basel . Unterstützt von Fachausschuss Tanz und Theater BS/BL, Pro Helvetia, Schweizer Kulturstiftung, Futurum Stiftung, Wilhelm und Ida Hertner-Strasser Stiftung, Schweizer Interpretenstiftung, Société Suisse des Auteurs, Ernst-Göhner-Stiftung, weitere Stiftungen.



GKW (Moïra Gilliéron, Ariane Koch, Zino Wey)

Drei Neue Bunker

Ab 24.4 .2020 auf www.dreineuebunker.ch

