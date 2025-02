Demokratie verteidigen: Die „Gesichter gegen Rechts“ laden zu einer interaktiven Ausstellung ins ArTik

Im vergangenen Jahr starteten die „Gesichter gegen Rechts“ eine Fotokampagne in Freiburg – Ziel ist es, sich gemeinsam gegen den Rechtsruck der Gesellschaft zu stellen und gegen Hass und Hetze einzustehen. Unter den Gesichtern gegen Rechts finden sich zahlreiche Akteur:innen der regionalen Kulturszene. Nun findet das Projekt, kurz vor den Bundestagswahlen, einen Höhepunkt in der Ausstellung „Gesichter gegen Rechts“, die noch bis 7. Februar im ArTik (Haslacher Str. 43, 79115 Freiburg) besucht werden kann.

Im Zentrum befasst sich die Ausstellung mit Zivilcourage, Rechtsextremismus, politischem Engagement und Aktivismus, setzt diese in einen regionalen Kontext und öffnet zugleich das Verständnis dafür, dass das Schweigen im Kleinen wie im Großen Rechtspopulist:innen in die Karten spielt. Im ArTik können nun mehr als 70 Porträts und Interviews entdeckt werden. Eine Mitmach-Fotoecke, Videointerviews sowie umfangreiches Informationsmaterial laden die Besuchenden zum Verweilen ein und geben Einblicke in die Arbeit und den Kampf gegen Rechtspopulismus.

Zugleich möchte die Ausstellung einen Raum zur Diskussion und Reflexion bieten. Hierzu bietet ein umfangreiches Rahmenprogramm die Möglichkeit, mit Fachmenschen ins Gespräch zu kommen und verschiedene Vorträge zu besuchen. Was kann eine Zivilgesellschaft konkret gegen rechte Ideologien machen? Dieser Frage wird bei folgenden Veranstaltungen nachgegangen:

Mittwoch, 05.02.: Vortrag von Fluss e.V. („Queerness und rechte Ideologien“), Live-Musik (tba), Lesung aus „Es ist 5 vor 1933“ von Philipp Ruch (Zentrum für Politische Schönheit), gelesen von Dita Whip

Donnerstag, 06.02.: Vortrag von Bildungsreferent Dejan Mihajlović („Bildung als mächtige Waffe im Kampf gegen rechte Ideologien“), Poetry Slam, Rap & Spoken Word von Ansgar Hufnagel & Friends, Kurzgeschichtenlesung von Lizzy Waters

Freitag, 07.02.: Finissage mit Vortrag von Monika Stein (Vorsitzende der GEW Baden-Württemberg) zum Thema „Gewerkschaftsarbeit im Kampf gegen Rechts“, DJ-Sets von Leika und eine Silent Auction zugunsten von GGR

Gesichter gegen Rechts. ARTIK Freiburg, Haslacher Str. 43. Täglich von 16:30-21:30 Uhr geöffnet, ab 18:30 Rahmenprogramm. Eintritt frei.