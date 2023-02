Demokratie und Streit: Live-Talk mit Politologe Tobias Endler im Carl-Schurz-Haus

Mit seinem neuen Sachbuch “Demokratie und Streit: Der Diskurs der Progressiven in den USA: Vorbild für Deutschland?” macht sich der Politologe Tobias Endler auf die Suche nach Antworten danach, wie kontroverser Meinungsaustausch in der Gesellschaft auch in polemisch aufgeheizten Zeiten im Sinne der Demokratie gelingen kann: Im Gespräch mit Direktorin Friederike Schulte zeigt Endler am Dienstag, 28. Februar um 19 Uhr im Carl-Schurz-Haus, Eisenbahnstraße 62 auf, warum ausgerechnet die USA, deren demokratisches System unter großem Druck steht, diese Antworten bieten kann. Endler behauptet: Ohne Streit ist Demokratie nur eine leere Hülle. Immer dann, wenn es kontrovers zugeht, ist die öffentliche Debatte besonders konstruktiv. Dabei ist aber vorauszusetzen, dass sich alle an die vereinbarten Regeln halten. Diskursiv streiten darf nie heißen: anything goes. Wie finden wir die richtige Balance? Wie füllen wir die Demokratie neu mit Leben?

Veranstaltungssprache ist Deutsch. Eintritt frei. Weitere Infos: www.carl-schurz-haus.de