Demokratie, Menschlichkeit, Antirassismus, Empathie: Am 1. Juli findet ein Tag gegen antimuslimischen Rassismus in Freiburg statt

Unter dem Motto „Demokratie, Menschlichkeit, Antirassismus, Empathie? – schön wär’s!“ lädt die Beratungsstelle antimuslimischer Rassismus mit dem Sozialdienst muslimischer Frauen Freiburg e.V. am 1. Juli, ab 10 Uhr zum Aktiontag gegen antimuslimischen Rassismus ein. Sie öffnen dabei die Türen zu ihren neuen Räumen in Weingarten (Sulzburger Straße 35).

Im Rahmen einer bundesweiten Aktionswochen sollen fundierte Einblicke in die Thematik geboten werden mit einem sachlichen Überblick sowie aktuellen Fallzahlen. Antimuslimischer Rassismus ist eine Form des Rassismus, die sich gegen Muslime und Menschen richtet, die als Muslime wahrgenommen werden. Er umfasst individuelle und strukturelle Diskriminierung, die sich auf pauschale, negative Zuschreibungen und Stereotypen stützt. Er kann sich in verschiedenen Formen zeigen, wie unter anderem duch Diskriminierung im Arbeitsmarkt, in der Bildung, im öffentlichen Raum oder durch Polizeikontrollen. Antimuslimischer Rassismus ist auch im Alltag weit verbreitet und kann durch beleidigende Bemerkungen, gehässige Sprüche oder verunglimmlische Gesten zum Ausdruck kommen. Diese Form des Rassismus hat verheerende Auswirkungen auf das Leben der Betroffenen, kann zu psychischen Problemen oder sozialer Isolation führen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährden. Der Aktiontag soll für Sensibilisierung sorgen und zum Dialog einladen.