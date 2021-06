Dekolonialisierung als Zukunftsprojekt – Prof. Dr. Manuela Boatcă zu Gast in der Katholischen Akademie Freiburg

Kolonialismus, diese unschöne Vergangenheit scheint nichts mehr mit dem heutigen Leben unserer Gesellschaft zu tun zu haben und gilt nicht selten als Geschichte, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg entgültig hinter uns gelassen haben. Ganz so einfach ist das leider nicht. Es fallen immer wieder Begriffe wie „koloniales Erbe“, „Postkolonialismus“ und „koloniale Genealogien“ die einen ahnen lassen, dass die Sache auch heute noch in den Strukturen unserer Welt verankert ist. In einem Online-Vortrag in der Katholischen Akademie erklärt Manuela Boatcă, Professorin für Soziologie und Leiterin des Global Studies Programm an der Universität Freiburg, anhand des Beispiels der Karibik, dort wo die meisten noch kolonialisierten Gebiete Europas liegen, wieso Kolonialisierung auch heute noch aktuell ist.

„Dekolonialisierung als Zukunftsprojekt – Lehren aus der Karibik“ am 17. Juni um 19:30 Uhr. Anmeldung und weitere Infos: www.katholische-akademie-freiburg.de