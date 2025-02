Das SWR Experimentalstudio bleibt in Freiburg: Enge Zusammenarbeit mit der Freiburger Musikhochschule/Neuer Saal in Herdern

Das SWR Experimentalstudio bleibt in Freiburg. Das hat die Geschäftsleitung der SWR beschlossen und der Verwaltungsrat zur Kenntnis genommen. Lange sah es danach aus, dass das renommierte Studio, das weltweit zu den führenden Institutionen im Bereich der zeitgenössischen Musik mit Elektronik gehört, nach Karlsruhe wechseln würde. Schließlich hatte Anke Mai, SWR Programmdirektorin Kultur, Wissen und Junge Formate zuerst mit der Musikhochschule Karlsruhe Gespräche darüber geführt, ohne die Stadt Freiburg darüber in Kenntnis zu setzen. Oberbürgermeister Martin Horn äußerte sich in der Vergangenheit irritiert darüber, dass nicht zuerst mit ihm gesprochen wurde. Schließlich wurde das Studio 1971 in Freiburg gegründet und von der Stadt seit Jahrzehnten mit 92 000 Euro pro Jahr unterstützt.

„Der Umzug des SWR Experimentalstudios und die damit einhergehende künftige Partnerschaft mit der Musikhochschule Freiburg soll die Zukunft des Studios sichern und gleichzeitig das inhaltliche Portfolio ausbauen. Das ist in der gegenwärtigen medienpolitischen Lage ein starkes Signal, über das ich mich auch persönlich sehr freue“, sagt Anke Mai. Neben der Karlsruher Musikhochschule war auch das ZKM Karlsruhe bei der Standortsuche mit im Spiel. Das Freiburger Konzept erwies sich „sowohl in wirtschaftlicher als auch in künstlerischer und wissenschaftlicher Hinsicht als die beste Option.“ Die Stadt Karlsruhe habe in einem informellen Austausch zurückhaltend auf einen möglichen finanziellen Zuschuss für das Experimentalstudio reagiert. Sein neues Zuhause in Freiburg wird das SWR Experimentalstudio in den für die Musikhochschule vorgesehen Räumlichkeiten der Schöneckstraße 6a finden. Einem Flachbau, in dem nun ein neuer Studiosaal mit einer Fläche von 167 Quadratmetern und einer Höhe von 5-7 Metern entstehen wird. Gerade die Höhe sei notwendig, um optimal mit Raumklang arbeiten zu können, erklärt Studioleiter Joachim Haas. „Mit der gefundenen Lösung bleibt die Einzigartigkeit des Freiburger Studios erhalten.“

Der bisherige Standort in der Kartäuserstraße muss saniert werden – der SWR strebt einen Verkauf des Gebäudes an. In zwei bis drei Jahren kann das SWR Experimentalstudio in die vom Landesamt für Vermögen und Bau in Stand gesetzten, neuen Räumlichkeiten der Freiburger Musikhochschule im Stadtteil Herdern umziehen. Rektor Ludwig Holtmeier betont die langjährige, enge Zusammenarbeit des SWR Experimentalstudios mit der Freiburger Musikhochschule, die in Zukunft noch verstärkt werde: „Wir danken dem SWR sehr, dass dieses einzigartige Institut an seinem Ursprungsort erhalten wird.“ Auch Oberbürgermeister Martin Horn hatte sich in direkten Gesprächen stark gemacht für den Standort Freiburg und den jährlichen Zuschuss von 92 000 Euro auch für die Zukunft zugesichert. Der Mietkostenbeitrag des SWR für die Musikhochschule Freiburg wird noch festgelegt. Dass Freiburg in der Vergangenheit bei der Standortfrage des fusionierten Sinfonieorchesters gegenüber Stuttgart den Kürzeren zog, habe bei der nun gefällten Entscheidung keine Rolle gespielt, betont Anke Mai auf Nachfrage. Hans-Albert Stechl, Vorsitzender des SWR Verwaltungsrates, sieht in der Entscheidung für Freiburg „ein wichtiges Zeichen für das Kulturangebot der Stadt und für die ganze Region.“