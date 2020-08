Das Sommerfest der Fondation Beyeler

Die Fondation Beyeler lädt am 8. August zu einem sommerlichen Museumstag von 10-17 Uhr und einem Sommerabend mit Konzert von 18-21 Uhr ein. Der Sommertag bietet abwechslungsreiche Unterhaltung mit Führungen und Workshops, während der Sommerabend unter dem Motto Distanz mit Eleganz mit Livemusik der beiden Basler Soul-Künstlerinnen Annie Goodchild und Emilia Anastazja unter freiem Himmel aufwartet.

Tagsüber lassen sich die aktuellen Ausstellungen der Fondation Beyeler und des Kunst Raum Riehen erkunden, die Skulpturen mittels Augmented Reality aus einem ganz neuen Blickwinkel betrachten und zur Stärkung kluniarischen Köstlichkeiten aus der Regiongenießen. Das Führungs- und Workshop-Angebot ist im regulären Museumseintritt inbegriffen, eine Anmeldung ist erforderlich, da die Teilnehmer*innenzahl beschränkt ist. Für die Ausstellungen Edward Hopper und Stilles Sehen – Bilder der Ruhe sind die Tickets mit Zeitslot online erhältlich.

Am Abend lädt die Fondation Beyeler zusammen mit der Gemeinde Riehen und dem Kunst Raum Riehen zu einem Fest! Unter dem Motto Distanz mit Eleganz hat man die Wahl zwischen einem Keep your distance-Accessoire (steht vor Ort zur Verfügung) oder dem Tragen einer Maske. Kunst, Musik und Kulinarik bestimmen das Programm: Auch am Abend können die aktuellen Ausstellungen der Fondation Beyeler und des Kunst Raum Riehen besucht werden. Zusätzlich können Besucher*innen unter freiem Himmel der Livemusik der Basler Soul-Künstlerinnen Annie Goodchild und Emilia Anastazja lauschen. Kulinarisch werden die Gäste vom Beyeler Restaurant im Park mit regionalen Produkten verwöhnt und der Glacéstand der Gemeinde Riehen sorgt für eine süsse Abkühlung.

Der Sommerabend wird gemäss den aktuellen Corona-Schutzbestimmungen durchgeführt. Die Teilnehmer*innenzahl ist auf 300 Personen begrenzt. Tickets sind nur online erhältlich unter: www.fondationbeyeler.ch/tickets; Eintritt: CHF 25, bis 16 Jahre kostenfrei.