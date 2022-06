Das Netzwerk Demenz Freiburg gibt eine Veranstaltungsreihe im Juni

„Wir machen uns auf dem Weg zu einem demenzfreundlichen Freiburg“, Waltraud Keller, Projektleiterin des Netzwerk Demenz Freiburg in Trägerschaft des Marienhaus St. Johann e.V., hat mit ihren Mitstreiter*innen ein klares Ziel vor Augen. Das von ihr in 2021 initiierte Netzwerk ist ein Zusammenschluss vom Netzwerk pflegeBegleitung Freiburg, dem Seniorenbüro mit Pflegestützpunkt, der Nachbarschaftshilfe und der Beratungsstelle für Senioren der Katholischen Sozialstation sowie der Architektin Ursula E. Müller.

Demenz als gesellschaftliche und kulturelle Herausforderung begreifen, dem Leben mit Demenz als eine neue Lebensform mit einer Haltung des Respekts und sorgenden Anteilnahme begegnen, so formuliert es Thomas Klie in seinem Buch „Ein Recht auf Demenz“. Würde ist ein Menschenrecht – auch für Menschen mit Demenz. Es geht darum, Menschen mit Demenz am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu lassen, einen wertschätzenden Umgang miteinander zu pflegen, sie nicht auszugrenzen, sondern zu integrieren und sie in der Mitte der Gesellschaft willkommen zu heißen. Doch dazu braucht es Strukturen und Konzepte, um gelingendes Miteinander von Menschen mit und ohne Demenz zu erreichen.

Die Akteur*innen des erweiterten Netzwerks Demenz Freiburg widmen sich aktuellen Fragen. Wer und was könnte Menschen mit Demenz im Quartier und in der Stadt unterstützen, sich besser orientieren zu können? Wie sieht ein gutes Leben mit Demenz aus? Und wie kann ein demenzsensibler Umgang mit den betroffenen Menschen im Alltag und in ihrem nahen Wohnumfeld gelingen? Zweifellos: Der Umgang mit Demenz bringt zuweilen eine große Herausforderung für alle Beteiligten mit sich – Geduld und Feingefühl sind gefordert.

Das Netzwerk Demenz Freiburg widmet sich mit einer Veranstaltungsreihe diesem Themenkomplex. Über wertschätzenden würdevollen Umgang miteinander berichtet Frau Dr. Magrit Ott, Oberärztin und Leiterin der Gerontopsychiatrischen Ambulanz des Zentrums für Geriatrie und Gerontologie Freiburg im ersten Vortrag „Umgang und Kommunikation bei Menschen mit Demenz“ am Freitag, 10. Juni, 15 bis 16.30 Uhr. Der Vortrag findet im Raum Schauinsland im Rathaus im Stühlinger, Fehrenbachallee 12, 79106 Freiburg statt. Eine vorherige Anmeldung bis zum 08.06.2022 ist erforderlich beim Seniorenbüro mit Pflegestützpunkt, Tel. 0761 201-3032 oder E-Mail seniorenbuero@stadt.freiburg.de

Ein weiterer Vortrag lenkt den Blick auf interreligiöse Ausrichtung mit dem Thema: „Selig sind die Armen im Geiste – auch bei Demenz? Bemerkungen zu Demenz in Judentum, Christentum und Islam“ am 28. Juni, 20 Uhr im Tibet Kailash Haus. Referent ist Prof. Dr. Dr. Bernhard Uhde, Direktor des Instituts für Interreligiöse Studien Freiburg, Islambeauftragter bei der Erzdiözese Freiburg, Institut für Interreligiöse Studien Freiburg.

Weitere Infos: www.freiburg.de/netzwerkdemenz