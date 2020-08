Das Freiburger Sommernachtskino

Das Sommernachtskino Freiburg im Innenhof des Schwarzen Klosters gehört schon seit Jahren zum festen Programm des Freiburger Kultur-Sommers. Trotz Coronbeschränkungen finden die Filme unterm Sternenhimmel auch in diesem Jahr statt. Noch bis zum 5. September finden täglich Vorstellungen ab Einbruch der Dunkelheit und in Abnhängigkeit des Wetters statt.

Das Programm des Sommernachtskino besticht auch in dieser Saison mit zeitlosen Klassikern wie Die Blechtrommel, vor allem aber durch eine kritische Filmauswahl, die den aktuellen Themen und Entwicklungen dieser Zeit gerecht wird. Unter der Rubrik Black Cinema Matters zeigt das Sommernachtskino in diesem Sinne unter anderem die Oscarprämierten-Filme 12 Years a Slave, Moonlight und weitere Filme, die sich kritisch mit dem Thema Rassismus im historischen, gesellschaftlichen und institutionellen Kontext auseinandersetzen.

Allgemeine Infos zum Somernachtskino im Innenhof des Schwarzen Klosters:

Filmstart ist bei ausreichender Dunkelheit:

29. Juli bis zum 8. August um 21:30 Uhr;

9. – 20. August um 21:15;

21. – 31. August um 21:00 Uhr;

1. – 5. September um 20:45 Uhr.

Bitte denken Sie an Ihren Mund-Nasen-Schutz für das Warten an Einlass und Theke und bringen Sie das Kontaktformular ausgefüllt mit.

Bei zweifelhafter Wetterlage wird um 19.30 Uhr entschieden, ob die Vorstellung stattfindet. Sie können sich dann entweder telefonisch an der Kino-Kasse im Friedrichsbau (0761-36031) oder online auf www.sommernachts-kino.de informieren.