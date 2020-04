Kunst | April 2020 | von Redaktion Das digitale Angebot der Kunsthalle Karlsruhe Die Kunsthalle Karlsruhe bietet ein umfangreiches digitales Angebot für Kunstliebhaber und alle, die Kunst und Geschichte neu entdecken möchten. Auch nach Ende der Großen Landesausstellung Hans Baldung Grien. heilig | unheilig (ausführliche Besprechung der Ausstellung aus unserer Februar-Ausgabe hier) sind einige Angebote rund um den Ausnahmekünstler der Renaissance online verfügbar: Baldung in a nutshell gibt mit kurzweiligen und interessanten Beiträgen Einblicke in das Leben und Werk des Künstlers.

Mit dem digitalisierten und kommentierten Skizzenbuch Baldungs lassen sich auch von zu Hause die zahlreichen Zeichnungen entdecken.

Der Ausstellungsfilm fasst das Leben und Wirken Baldungs an den verschiedenen Stationen anschaulich zusammen. Verschiedene Blog-Beiträge durch die Kunsthalle Karlsruhe bieten außerdem unterschiedliche Zugänge zu dem Künstler Hans Baldung Grien. Außerdem bietet die Kunsthalle Karlsruhe Einblick in 800 Jahre Kunstgeschichte. Die digitale Sammlung des Hauses bietet besondere Eindrücke, liefert neue Details und interessante Geschichten die hinter den Kunstwerken, den Epochen und Künstlern stecken. Ideal für einen digitalen Museumsspaziergang am Sonntagnachmittag!

