Daniel Zeiler, Vorstandschef der Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau, zum stellvertretenden Landesobmann der baden-württembergischen Sparkassen gewählt

Die Vorstandsvorsitzenden der 50 baden-württembergischen Sparkassen haben den Vorstandschef der Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau, Daniel Zeiler, zum stellvertretenden Landesobmann gewählt. Damit übernimmt das Amt von Heinz Pumpmeier, dem Vorstandsvorsitzende in der Kreissparkasse Ravensburg, der nach 26-jähriger Tätigkeit in der Kreissparkasse Ravensburg zum 31 . März 2025 in Ruhestand geht. Daniel Zeiler wurde einstimmig für die verbleibende Amtszeit bis Ende 2025 und zugleich für fünf weitere Jahre gewählt.

Zeiler ist seit 1. November 2022 Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau und begann seine Karriere mit einer Ausbildung bei der Sparkasse Pforzheim Calw, später wurde er Absolvent der Management Akademie der Sparkassenorganisation und machte einen MBA-Abschluss an der Wirtschaftsuniversität Wien. Vor seiner Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender der Freiburger Sparkasse war er fünf Jahre Vorstandsmitglied bei der Kreissparkasse Tuttlingen.

„Ich gratuliere Daniel Zeiler ganz herzlich zu seiner Wahl und freue mich auf die gemeinsame Arbeit mit ihm“, sagte Burkhard Wittmacher, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen und Landesobmann der baden-württembergischen Sparkassen. „Unsere Sparkassen erfüllen elementare Aufgaben vor Ort und sind gerade in wechselvollen Zeiten ein stabiler Anker für Unternehmen, Privatkunden und die öffentliche Hand. Umso wichtiger ist es, dass wir Entwicklungen wie die Digitalisierung, die Finanzierung von Zukunftsvorhaben und die Bewältigung des demografischen Wandels koordiniert angehen und dass unsere Stimme in der bundesweiten Organisation gehört wird.“ Wittmacher bedankte sich bei Pumpmeier für dessen langjährige engagierte Arbeit und unermüdlichen Einsatz für die gemeinsamen Anliegen der Sparkassen in Baden-Württemberg.

Zu den ersten Gratulanten zählte der Präsident des Sparkassenverbands Baden-Württemberg, Dr. Matthias Neth: „Ihre Wahl, Herr Zeiler, ist ein schöner Erfolg für Sie und spricht für das Vertrauen, das die Sparkassen in Baden-Württemberg in Sie haben. Es ist gut, Sie an der Seite von Burkhard Wittmacher als starke Stimme unserer baden-württembergischen Sparkassen zu wissen. Der Landesobmann und sein Stellvertreter habeneine Schlüsselposition für die strategische Entwicklung der Sparkassen-Finanzgruppe und für die Meinungsbildung unserer Institute. Ich freue mich, dass Sie sich hier einbringen.“ Ferner sagte Neth: „Mein Dank geht an Heinz Pumpmeier. Sie waren in den vielen Jahren Ihrer Tätigkeit eine feste und verlässliche Größe und haben in verschiedenen herausgehobenen Funktionen in wertvoller Weise zur positiven Entwicklung der baden-württembergischen Sparkassen-Finanzgruppe beigetragen.“