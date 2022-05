Dance Dates: I-Fen Lin (CH/Luzern) und Katja Gluding (D/Freiburg) im E-Werk

Als „Dating-Plattform“ für zeitgenössische Tanzstücke wurde Dance Dates im November 2020 ins Leben gerufen. So treffen an einem Doppel-Abend zwei Choreograf*innen mit ihren jeweiligen Stücken aufeinander – dabei entsteht eine sorgfältig ausgewählte Begegnung zwischen Freiburger und überregionaler Produktionen, die in einem anschließenden Künstler*innengespräch endet. Auf diesem Weg wird ein Austausch zwischen den Kunstschaffenden ermöglicht, an dem ein interessiertes Publikum, aber auch Veranstalter*innen teilhaben können.

Am 20. Mai treffen bei einer neuen Runde der Dance Dates die Choreografinnen I-Fen Lin (CH/Luzern) und Katja Gluding (D/Freiburg) im E-Werk Freiburg aufeinander. Der Abend beginnt um 18.30 Uhr mit der Tanzperformance „Eden“ (Katja Gluding), bei der sechs Tänzer*innen und zwei Musiker*innen der Frage nach dem Glück in einer Gesellschaft, in der uns dem Anschein nach an nichts fehlt, auf den Grund gehen. Um 20 Uhr geht’s weiter mit der Südpol Produktion „findet Jetzt statt“ (I_Fen Lin), in der vier Darsteller*innen nach kurzen, zufälligen Glücksmomenten suchen. Diese Inszenierung provoziert bewusst unvorhersehbare Situationen, in welchen der Ursprung jener Glücksmomente zu liegen scheint. Im Anschluss findet um 21.20 Uhr der abschließende Artist Talk, unter der Moderation von Tobias Steiner (Tanznetz Freiburg), statt.

