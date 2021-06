„CRASH…BANG…BOOM!!“ – Tosen die Zwanziger mal wieder? (Theaterpremiere: 27. Juni)

Live aus der Mensa-Bar streamt das MONDO Musiktheater am 27. Juni um 21.00 Uhr die Premiere des neuen Stückes „CRASH…BANG…BOOM!! – LettheTwentiesroar!“ zur Feier ihres 100-jährigen Jubiläum. Auf Spendenbasis ist das Stück auf der Plattform #inFreiburgzuhause zu sehen.

Das Musiktheater zieht Parallelen zwischen den goldenen Zwanzigern – die nicht für alle nur glänzten – und dem Heute: „Die Revue erzählt Geschichten von jungen Menschen in den 20ern und ihrem täglichen Kampf um Leben und Lieben in einer Zeit, in der man sich an nichts festhalten kann und die einem den Boden unter den Füßen wegzieht“. Auf spannende und witzige Art widmet sich MONDO mit frisch interpretierten Jazzstücken und neueren Songs im Retrogewandt einem ernsten Thema, denn das Erwachsen werden fällt vielen nicht leicht!

Das Ensemble unter der Regie von Stephanie Heine und der musikalischen Leitung Dominik Hormuths ließ sich von Pandemieeinschränkungen nicht abschrecken und probte wann und wo immer es konnte. Das Ergebnis – nur zur Premiere in voller Länge – kann nun am Sonntag bewundert werden.

Weitere Infos: www.swfr.de/veranstaltungen/kultur/veranstaltungstermine