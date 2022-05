“Cocktailrock” mit Dominik Faitsch & die Weltbildhauer:innen in der Klimperstube Freiburg

Die Klimperstube in Freiburg präsentiert am 14. Mai, 20 Uhr Dominik Faitsch & die Weltbildhauer:innen. Die vier Musiker*innen sind viel zu sprunghaft für nur eine Musikrichtung – deshalb mixt das Freiburger Quartett einfach alles, was ihnen in die Finger kommt. Was dabei herauskommt ist eine spannende Mischung aus Indie Pop, Rock, Funk & Ska, kombiniert mit kantigen deutschen Texten. Ein mitreißendes Crossover, das die vier Musiker*innen auf sympathische Weise „Cocktail Rock“ nennen. Mal frech und humorvoll, dann nachdenklich und provokant, verarbeiten sie Themen des sozialen Lebens auf gesellschaftskritische Weise. Faitsch war mit seinen Songs lange Zeit Solo unterwegs, doch mit der frischen Formation aus Schlagzeug, Bass und Posaune inklusive vierstimmigem Gesang werden seine Texte mit neuem Schwung bereichert.

Dominik Faitsch & die Weltbildhauer:innen, Klimperstube Freiburg, 14. Mai, 20 Uhr. www.klimperstube.de