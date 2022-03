„Charakterköpfe“ – Portraitbilder des Autodidakten Herrn Kossmann in der KunstKÖ21 in Endingen

Herr Kossmann. So nennt man ihn, schon seit den Tagen in der Autolackiererei. Da hieß es immer: „Da müssen Sie Herrn Kossmann fragen. Herr Kossmann macht das!“ Auch in der Kunstwelt ist Herr Kossmann mittlerweile gefragt. Seine Bilder prominenter Persönlichkeiten schaffen es mittlerweile bis nach Großbritannien. In expressiver Darstellung malt der Rentner und Autodidakt nationale und internationale Stars aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft: Nena, Udo Lindenberg, Phil Collins, Winfried Kretschmann, Queen Elisabeth. So unterschiedlich die Menschen, so vielfältig der expressive Stil des ehemaligen Lackierers. Sein Werk ist vom 25. März bis 10. April nun im Ausstellungsraum KunstKÖ21 in Endingen zu besichtigen.

Als der Rheinländer Christoph Kossmann-Hohls (*1947) vor dem Eintritt ins Ruhealter stand, wollte er eine neue Tätigkeit beginnen. Die Wahl fiel auf die Acrylmalerei. Über Kurse und stetes Malen entwickelte Kossmann seinen Stil. Die Technik besteht aus einer Colorierung der Leinwand mit mehrschichtigen Farbauftragungen, auf die der Maler schließlich seine Portraits in schwarzer und weißer Farbe malt. Dass Herr Kossmann manchmal selbst überrascht wird, welche prominente Person sich aus den Farbschichten schält kann passieren. Mittlerweile hat der Künstler über 210 Portraits gemalt. Teils arbeitet er ganz spontan, ganz im Modus des gemütlichen Rentners an seiner Kunst. Sah er sich eine Sendung im Fernsehen an, nutzte er die Werbepausen, um seine Bilder weiter zu verfeinern.

Inspiration konnte Herr Kossmann im Spontanrealismus der Schweizer Portraitkünstlerin Gaby Dotter finden. Viele seiner Inspirationen hat er dann allein weiterentwickelt – und mit Hilfe seiner Frau, die er als eine seiner größten Kritikerinnen bezeichnet. Interesse an seinen Werken empfängt der Rheinländer sowohl aus Deutschland, der Schweiz, aber auch von Übersee. Drei seiner sogenannten „Charakterköpfe“ wurden für die Schweizer Ausstellung „Artbox Project Zürich 2.0.“ ausgewählt und über die Kunstplattform Artsy vertrieben. Sein Portrait von Udo Lindenberg musste aufgrund der Nachfrage mehrfach gemalt werden. In der Ausstellung im KunstKÖ21 werden einige Charakterköpfe zu sehen sein, samt einiger Zitate ihrer Vorbilder. Auch Herr Kossmann wird an drei Terminen persönlich anwesend sein und so manche Geschichte zu seinem Werk erzählen.

Die Ausstellung „Charakterköpfe“ ist vom 25.3. bis 10.4. in der KunstKÖ21 in Endingen zu besichtigen. Vernissage am 25.3., 18–20 Uhr (nur nach Anmeldung).

Öffnungszeiten: 26.3., 14–18 Uhr; 27.3., 15–17.30 Uhr; 1.4., 16–18.30 Uhr; 2. – 3.4., 12–18 Uhr (ab 16 Uhr in Anwesenheit des Künstlers); 8.4., 16–18.30 Uhr; 9.4., 14–18 Uhr; 10.4., 15–18 Uhr (ab 17 Uhr in Anwesenheit des Künstlers). Dauer: 25.03.-10.04.22

Weitere Infos und individuelle Terminvergabe: www.kö21.de oder Tel: 015751292160 od: 07642/921463.