Buntes Kinderprogramm: Veranstaltungen beim Zelt-Musik-Festival für die ganze Familie

Das Zelt-Musik-Festival bietet nicht nur musikalische Highlights für Erwachsene, auch für junge Besucher:innen gibt es ein abwechslungsreiches und fantasievolles Programm voller Musik, Theater und Magie. An mehreren Nachmittagen verwandelt sich das Badische Zeitung Zelt in eine Bühne für spannende Geschichten, fröhliche Lieder und zauberhafte Abenteuer.

Ein interaktives Highlight ist die musikalische Bananenfuchs-Kindershow am 17. Juli, 14:30 Uhr. Als fröhliche Handpuppe nimmt der Bananenfuchs sein junges Publikum mit auf eine Reise voller Bananenleidenschaft und mitreißender Live-Musik. Spannend wird es auch am 19. Juli, 14:30 Uhr bei dem Theaterstück „Eins, zwei, sturmfrei!“ mit dem Theater Budenzauber (5+). Hannes und Greta sind zum ersten Mal abends allein zu Hause. Was zunächst nach Spaß klingt, entwickelt sich bald zu einer aufregenden Nacht voller Spiele, Grusel und Geschwisterzusammenhalt. Am 24. Juli, 14:30 Uhr retten Kasper und Bello den Wald, als ein wütender Gnom die Natur verzaubert. Die Freiburger Puppenbühne erzählt eine liebevoll inszenierte Geschichte über den Wert der Umwelt und den Mut, sich für das Gute einzusetzen (4+). Die Oper auf kindgerechte Weise erleben können kleine Musikfreunde am 26. Juli, 14:30 Uhr bei „Timmy entdeckt die Oper“ (5+). Timmy streift durch das Opernhaus, begegnet Sänger:innen, Maskenbildner:innen und Technik mit Spezialeffekten. Mit Ausschnitten aus bekannten Opern wie der „Zauberflöte“ und dem „Freischütz“ bietet diese Vorstellung einen unterhaltsamen Einblick in die faszinierende Welt der Bühne. Am 31. Juli, 14:30 Uhr geht es märchenhaft unter dem Titel „Von Drachen, Zwergen und Feen“ weiter. Gidon Horowitz erzält fantasievolle Geschichten voller Magie, Mut und überraschender Wendungen (6+). Zum Abschluss zeigt das Theater Lanzelot am 2. August, 14:30 Uhr die beliebte Geschichte vom Grüffelo. Maus Max erfindet einen furchterregenden Freund, um sich vor Feinden zu schützen, bis der Grüffelo plötzlich wirklich vor ihm steht. Eine liebevoll inszenierte Erzählung über Mut, Einfallsreichtum und überraschende Wendungen (3+).

Das Kinderprogramm im Rahmen des Zelt-Musik-Festivals bietet viele Gelegenheiten zum Staunen, Lachen und Mitmachen und ist ein Sommer voller kleiner und großer Geschichten für die ganze Familie.

