Bundestagswahl 2025: Die kostenfreie App WahlSwiper, betreut durch ein Team der Universität Freiburg, bietet eine kostenfreie, interaktive und wissenschaftlich fundierte Wahlentscheidungshilfe

Zur vorgezogenen Bundestagswahl 2025 bietet der WahlSwiper erneut eine kostenfreie, interaktive und wissenschaftlich fundierte Wahlentscheidungshilfe für Wähler:innen in Deutschland. Die App, die von dem gemeinnützigen Verein VoteSwiper bereitgestellt wird, führt Nutzer:innen durch relevante politische Fragestellungen und zeigt auf Basis ihrer Antworten, welche Parteien am besten zu ihren Ansichten passen. Wissenschaftlich betreut wird das Projekt von einem Team aus Politikwissenschaftler:innen der Universität Freiburg um Prof. Dr. Uwe Wagschal vom Seminar für Wissenschaftliche Politik. Insgesamt haben 27 der 29 Parteien, die bei der Bundestagswahl antreten, Antworten auf die Fragen des WahlSwiper geliefert. Unter anderem werden folgende aktuelle Themen behandelt:

Energiepolitik: Sollen in Deutschland neue Kernkraftwerke gebaut werden?

Migration und Asylpolitik: Soll eine Obergrenze für die Aufnahme von Asylbewerbern festgelegt werden?

Verkehr: Soll die Neuzulassung von Fahrzeugen mit Verbrennermotor in der EU nach 2035 erlaubt sein?

Wirtschaft: Soll der Mindestlohn auf 15 Euro angehoben werden?

Verteidigung: Soll die allgemeine Wehrpflicht wiedereingeführt werden?

Wagschal, der das WahlSwiper-Projekt seit 2017 leitet, betont die Bedeutung der App: „Unsere Plattform hilft den Wähler:innen, sich auf Basis wissenschaftlicher Methoden eine fundierte Meinung zu bilden und politische Programme besser zu verstehen.“

Die Nutzer:innen beantworten die Fragen durch eine einfache Wischbewegung (Swipe nach rechts für Zustimmung, nach links für Ablehnung). Ihre Antworten werden mit den offiziellen Parteipositionen zu diesen Fragen, die vorab von allen Parteien erfragt wurden, abgeglichen und die Übereinstimmungen in Prozent dargestellt. Matthias Bannert, Projektleiter und Vorstand des Vereins VoteSwiper, fügt hinzu: „Es liegt uns am Herzen, die Wähler:innen nicht nur mit Fragen zu konfrontieren, sondern ihnen auch die Zusammenhänge politischer Debatten durch leicht verständliche Erklärtexte und kurze Erklärvideos näherzubringen.“

Die politischen Lager differenzieren sich aus

Wagschal wertet die Antworten der Parteien auch wissenschaftlich aus. So sind sich SPD und Grüne in ihren Positionen mit 89,5% einheitlicher Antworten am ähnlichsten, dicht gefolgt von SPD und Linken, Grünen und Linken aber auch CDU/CSU und AfD (jeweils 78,9% gleiche Antworten). Besonders große Uneinigkeit herrscht hingegen zwischen Linken und CDU/CSU bzw. AfD (je 15,8% gleiche Antworten). Im Vergleich zu der letzten Bundestagswahl hat die Ausdifferenzierung und Polarisierung damit etwas zugenommen. So lag der Anteil gleicher Antworten zwischen CDU/CSU und SPD beim WahlSwiper 2021 noch bei 58,3%. Im 2025er WahlSwiper stimmen diese beiden Parteien nur noch bei 36,8% der Fragen überein.