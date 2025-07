Bühne frei für den Sommer: Festivals in Freiburg und Umgebung

Ob mitten in der Stadt, im Freibad oder zwischen Weinreben, diesen Sommer wird die Region rund um Freiburg zur Festivalhochburg. Von Indie über elektronische Klänge bis hin zu klassischer Musik ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Sommersprossen

Das Musikfestival Sommersprossen in Rottweil bietet bis 8. Juli ein breitgefächertes Programm. Intendant Florian Donderer bringt nicht nur sein Signum Quartett mit, sondern auch eine Fülle frischer Impulse. Hauptspielort ist die atmosphärische Werkstatthalle der Kunststiftung Hauser, doch auch andere Orte werden bespielt: So präsentiert das Trio Agora sein Programm „Hotel Tango“ im historischen Badhaus. Im Centralkino zeigt die renommierte Cellistin Tanja Tetzlaff ihren Film „Suiten für eine verwundete Welt“ (7. Juli, 19 Uhr). Für die jüngsten Besucher:innen zeichnet das Familienkonzert auf kreative Weise den Weg vom Geräusch zur Musik nach (6. Juli, 11 Uhr). Wer selbst musikalisch aktiv werden möchte, kann dies beim Improvisations-Workshop mit Simon Strasser und Bärbel Bühler. Weitere Infos: freundeskreis-sommersprossen.de

Open Air im Park

Der Kurpark Bad Krozingen bietet vom 19. Juli bis 1. August eine einzigartige Kulisse für das Open Air im Park. Das Festival begeistert unter anderem mit einem Lichterfest mit über 15.000 Kerzen und anschließendem Feuerwerk sowie hochkarätigen Hautnah-Konzerte. Dieses Jahr sind unter anderem Auftritte von Manfred Mann‘s Earth Band, dem Gala Johann Strauss Orchester, dem Philharmonischen Orchester Freiburg und Jethro Tull auf der Bühne des Kurparks zu erleben. Weitere Infos und Tickets: bad-krozingen.info

Tension Festival

Vom 31. Juli bis zum 2. August verwandelt sich das Gartenbad St. Jakob in Basel in einen Hotspot der elektronischen Musik mit dem Tension Festival. Drei Tage lang erklingen mitreißende elektronische Klänge, kreative Soundexperimente und ein Festivalerlebnis mitten im Freibad. Auf drei Bühnen sorgen internationale Stars und lokale Talente aus Techno, Tech-House und House für ein abwechslungsreiches Line-up. Mit dabei sind unter anderem I Hate Models, Nora En Pure und Patrick Mason, die mit ihren energiegeladenen Sets begeistern. Weitere Infos und Tickets: tension-festival.ch

African Music Festival

Das African Music Festival feiert vom 31. Juli bis 7. August in Emmendingen 25. jähriges Jubiläum. Was einst klein begann, hat sich über die Jahre zu einer festen Größe etabliert und zeigt heute große Künstler:innen aus der afrikanischen World Music-, Afro-Latin- und Reggae-Szene. Neben Livemusik bietet auch eine Straßenparade und eine Modenschau für jede:n etwas. Unter dem diesjährigen Jubilee-Motto „Music Unites“ glänzt das Festival mit dem Leitbild, Musik als verbindendes Element über Grenzen, Kulturen und Generationen hinweg zu tragen. Highlights sind unter anderem die Konzerte von Marleys Ghost feat. Dellé (1. August, 21 Uhr), Stonebwoy (2. August, 21 Uhr) und Gentleman (3. August, 20:15 Uhr). Weitere Infos und Tickets: festival.afrikaba.de

Freiburg Live Festival

Das Freiburg Live Festival bringt den Münsterplatz vom 26. bis 31. August zum Beben. Das Pop, Hip Hop und Electronic Festival wird von Wincent Weiss am 26. August, 19 Uhr eröffnet. Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys begeistern mit Italo-Schlagers am 28. August, 19 Uhr. Ein weiteres Highlight ist der Auftritt von Provinz am 29. August, 19 Uhr. Mit ihrem neuem Album „Pazifik“ bringen sie Indie-Pop auf die Südseite des Münsterplatzes. Weitere Infos und Tickets: muensterplatzkonzerte-freiburg.de