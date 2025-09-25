Blick zurück, Fahrt voraus: Die erste Freiburger Buslinie wird 100 Jahre alt und die VAG lädt zum Jubiläumsfest

Am 27. September 1925 startete in Freiburg der erste städtische Busverkehr. Zwei Fahrzeuge pendelten zwischen dem damaligen Hohenzollernplatz und Betzenhausen, mit 60 PS, 17 Sitzplätzen und weiß-roter Lackierung. Der Nahverkehr in der wachsenden Stadt bekam ein neues Gesicht und seither ist der Bus ein fester Bestandteil im Freiburger Mobilitätsmix.

100 Jahre später sind täglich rund 80 Busse auf 20 Linien im Einsatz. Knapp zwei Drittel davon fahren bereits elektrisch. Bis 2030 soll der Linienbetrieb klimaneutral werden. Freiburg setzt auf emissionsfreie Mobilität. Jeder E-Bus spart bereits heute jährlich rund 55 Tonnen CO₂. Der benötigte Strom stammt aus erneuerbaren Energien.

Neben technischen Entwicklungen bleibt die soziale Bedeutung des Nahverkehrs zentral. Bezahlbare und verlässliche Mobilität ermöglicht Teilhabe, unabhängig von Alter, Einkommen oder Herkunft. Gerade in einer Stadt wie Freiburg, die wächst und sich verändert, ist ein gut ausgebauter ÖPNV ein entscheidender Faktor für Chancengleichheit und Lebensqualität. Busse verbinden Stadtteile, schaffen Zugänge zu Bildung, Arbeit und Freizeit und leisten damit einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Zum runden Jubiläum laden die Freunde der Freiburger Straßenbahn e.V. gemeinsam mit der VAG am 27. und 28. September jeweils von 10 bis 18 Uhr zum Jubiläumsfest in den historischen Betriebshof Süd ein. Neben einer Ausstellung zur Geschichte des Freiburger Busverkehrs sind historische Fahrzeuge zu sehen, Führungen geben Einblicke in Technik und Entwicklung. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Mit dem Festwochenende wird nicht nur ein technisches Jubiläum gefeiert, sondern auch ein Stück Freiburger Stadtgeschichte gewürdigt und ein Ausblick auf die nächsten 100 Jahre gewagt. Der Eintritt ist frei.

Weitere Infos: blog.vag-freiburg.de/category/100jahrebus/

Bild: Copyright: VAG Freiburg/Kultur- und Geschichtskreis Betzenhausen-Bischofslinde e.V.