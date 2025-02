Bizarr und farbenprächtig: Das WaldHaus Freiburg zeigt die Welt der Insekten

Vielfalt, Gefährdung, Schutz – das WaldHaus Freiburg stellt in der aktuellen Ausstellung die Welt der Insekten vor. Neben den prächtige Farben und teils bizarren Körperformen, faszinieren Insekten mit ihrer Vielfalt und Anpassungsfähigkeit. Als artenreichste Gruppe ist ihre Bedeutung für das Leben auf der Erde unschätzbar groß. Denn die kleinen Tiere spielen eine herausragende Rolle in unserem Ökosystem. Sie bestäuben Pflanzen, sichern die Nahrungsgrundlage für viele Tiere und tragen zur Bodenbildung und -gesundheit bei. Trotz ihrer Bedeutung, ist ihr Bestand und Artenreichtum global bedroht – umso wichtiger ist also ihr Schutzt.

Die Ausstellung sensibilisiert für die ökologische Bedeutung der Sechsbeiner und lädt zur aktiven Teilnahme an Schutzmaßnahmen ein. Wissenschaftliche Fakten werden mit Hilfe von Originalpräparaten, digitalen und analogen Spielen, einem Insektenmodell und Medienstationen mit Videos und interaktiven Grafiken präsentiert. Veranstaltungen begleiten die Ausstellung.

„Facettenreiche Insekten – Vielfalt I Gefährdung I Schutz“. WaldHaus Freiburg, Wonnhaldestr. 6. Di-Fr 10-17 Uhr, Sonn- und Feiertage 12-17 Uhr. Bis 13.06.25