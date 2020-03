Musik | März 2020 | von Redaktion Berichtigung: Das Collegium Vocale Freiburg am 28. März, 17 Uhr in der Ludwigskirche Der Chor Collegium Vocale Freiburg veranstaltet am 28. März, um 19 Uhr in der Ludwigskirche in Freiburg-Herden ein Konzert. Auf dem Programm des Abends stehen Werke von Mendelssohn (“Hör mein Bitten”) und Franck (Die Sieben Worte Jesu am Kreuz”). In der Märzausgabe des Kultur Joker kündigten wir die Veranstaltung für den 28. März, 17 Uhr an. Wir bitten um Berücksichtigung. Aktionen zum Weltfrauentag am 8. März in Freiburg »

