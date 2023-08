Bannerdrop am Schlossbergturm: Aktion für mehr Klimagerechtigkeit

Am frühen Sonntagmorgen protestierten sechs Klimaaktivist:innen am Freiburger Schlossbergturm für konsequenteren Klimaschutz und den Erhalt des Freiburger Klimacamps in der Innenstadt. Von einer der Plattformen aus seilten sich die Aktivist:innen ab und wickelten ein großes Banner mit der Aufschrift „Planet Over Profit“ auf. Zudem machten zwei kleinere Banner am Geländer der Plattformen auf den nächsten globalen Klimastreik am 15. September sowie den Erhalt des Klimacamps aufmerksam.

Mit dieser Aktion möchten die Aktivist:innen darauf aufmerksam machen, dass Freiburg seinem Ruf als „Green City“ längst nicht gerecht werden würde, sondern sich viel mehr mit diesem Attribut schmücke. Sie fordern zudem, dass sich die Stadt zu echtem Klimaschutz verpflichtet und konsequente sowie wirkungsvolle Maßnahmen erarbeitet und umsetzt. Denn bereits jetzt zeigen sich die massiven Auswirkungen der Klimakrise weltweit, so zum Beispiel bei den Überschwemmungen in Slowenien und Österreich oder den Waldbränden in Kanada. Besonders aber im Globalen Süden ist die Klimakrise seit Jahren sichtbar und bedroht durch Hitze, Extremwetterereignisse und den steigenden Meeresspiegel Millionen Menschenleben. Und dennoch scheint es noch heute so zu sein, dass der Profit einelner Konzerne über dem Erhalt unserer Lebensgrundlagen steht. Aus Sicht der Aktivist:innen wird diese Einstellung der Stadt Freiburg unter anderem darin deutlich, dass sie dem Weihnachtsmarkt mehr Bedeutung zuweist als dem Klimacamp. Die Kritik richtet sich ausdrücklich nicht gegen einen Weihnachtsmarkt an sich, sondern gegen die Prioritätensetzung der Stadt. In dieser scheint der wirtschaftliche Umsatz und das grüne Image einen höheren Stellenwert zu haben als der tatsächliche zivilgesellschaftliche Einsatz für mehr Klimagerechtigkeit. Heißt es in der „Green City“ Freiburg also „Profit Over Planet“?

Diese Aktion soll auch die Zivilgesellschaft zur Teilnahme am Klimastreik im September auffordern und zu weiterem Engagement für mehr Klimagerechtigkeit ermutigen. Gerade bei der Klimakrise, die alle Menschen unmittelbar betrifft, sei es wichtig, laut zu werden und zu zeigen, wie viele Menschen hinter den Forderungen nach konsequenterem Klimaschutz stehen – in Freiburg und überall auf der Welt.