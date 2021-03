Baloise Session: Damian Lynn im Livestream-Konzert! (29. März, 18:30 Uhr)

„Endlich wieder live spielen! Endlich wieder Interaktion, wenn auch virtuell!“ freut sich Damian Lynn, einer der aktuell wohl bekanntesten Schweizer Popmusiker unserer Zeit. Zusammen mit seinem Special Guest James Gruntz spielt er in der Baloise Session live. Die Reihe der Livestream-Konzerte wird von dem Basler Boutique-Festival veranstaltet. Entstanden ist die Idee, um die Musikszene zu unterstützen und um eine Alternative zu dem jährlichen Festival zu finden, welches seit 34 Jahren stattfindet. Einmal im Monat treten in diesem Rahmen verschiedene Musiker*innen im Livestream auf und bringen etwas Licht in diese tristen Zeiten. Durch einen interaktiven Chat können sich die Besuchenden austauschen und so aktiver am Konzert teilnehmen. Künstler*innen wie Milow, 77 Bombay Street oder Stefanie Heinzmann haben bereits im Livestream gespielt. Jedes Konzert wird durch eine Session Story abgeschlossen, in welcher die Künstler*innen in einem Interview aus dem Nähkästchen erzählen und Einblicke in ihren Umgang mit der Pandemie geben. Damnian Lynn spricht diesmal unter anderem darüber, wie er zur Musik gefunden hat und was es bedeutet, Spotify-Millionär zu sein.

Das Konzert beginnt am 29. März um 18:30 Uhr und ist über die Webseite oder Facebook abrufbar: www.baloisesession.ch/@home, www.facebook.com/BALOISESESSION. Im Anschluss sind die Konzerte auf der Webseite anzusehen und können so nachgeholt werden.