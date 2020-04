Gesundheit | April 2020 | von Redaktion Aufruf: Briefeschreiben gegen Einsamkeit Auf Grund der momentanen Ausnahmesituation dürfen die Bewohner*innen der Pflege- und Altenheime leider keinen Besuch mehr empfangen. Noch sehr viel mehr Menschen aus Hochrisikogruppen sind zu Hause isoliert. Die Initiative „DNA -Die Neuen Alten“ bittet die Bürger*innen aus Freiburg und Umgebung darum Briefe, Gedichte, Bilder und andere kreative Beiträge für einsame Menschen zu verfassen und an folgende Adresse zu schicken: DNA – Die Neuen Alten, c/o „Vergesst uns nicht“

Arne-Torgersen-Str. 7, 79115 Freiburg Alle Briefe werden ungeöffnet weitergeleitet. Wer möchte, kann auf der Rückseite des Umschlags einen Freiburger Stadtteil benennen. Es wird sichergestellt, dass der Brief im genannten Quartier ankommt. Ein beigelegtes, mit der Adresse des Absenders versehenes und bereits frankiertes Kuvert steigert die Chance auf eine Antwort. In Konstanz war die Aktion "Vergesst uns nicht" ein voller Erfolg. Lassen Sie uns gemeinsam Briefe schreiben und solidarische gegen Einsamkeit vorgehen! Weitere Infos: www.dieneuenalten.org

