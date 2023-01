Auch eine friedensethische Zeitenwende? Vortrag und Gespräch in der Katholischen Akademie Freiburg

Russlands Krieg gegen die Ukraine ist das Thema des Vortrags und Gesprächs „Auch eine friedensethische Zeitenwende?“ am Donnerstag, 26. Januar um 19 Uhr in der Katholischen Akademie Freiburg, Wintererstr. 1. Bereits vor dem Einmarsch russischer Truppen auf die Ukraine am 24. Februar letzten Jahres begann in Deutschland eine heftige Diskussion, ob es eine Verpflichtung zu Waffenlieferungen an die Ukraine gibt; mit dem Verlauf des Krieges ging es um immer neue, auch „schwere“ Waffensysteme. Welche Mittel können die Aggression wirkungsvoll überwinden und sind ethisch angemessen? Darüber sprechen Heinz-Gerhard Justenhoven vom Institut für Theologie und Frieden, Hamburg, und Odilo Metzler, Mitglied des Bundesvorstands von pax christi, Deutsche Sektion, Stuttgart.

Weitere Infos und Anmeldung unter www.katholische-akademie-freiburg.de