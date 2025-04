An der Schnittstelle: Bei Buch Contact weiß man, dass hinter Büchern Menschen stehen. In diesem Jahr feiert die Agentur mit Sitz in Freiburg und Berlin ihr 30jähriges Bestehen

Wenn es in den 30 Jahren des Bestehens von Buch Contact eine Konstante gab, dann die: Bücher können gar nicht genug Aufmerksamkeit bekommen. Ansonsten hat sich viel geändert und was die Kommunikation angeht, fand geradezu eine Revolution statt. „Man schrieb sich noch Briefe und faxte“, erinnert sich Inhaberin und Gründerin Murielle Rousseau an die Anfangszeit. Alles war 1995 also ein bisschen physischer und dauerte entsprechend länger. Die Verlagsvorschauen waren selbstverständlich aus Papier und die Bücher natürlich auch. Was gleichgeblieben ist, ist die Freude am Inhalt, an der Tiefe und der Reflektion, so Rousseau.

Dass sich eine Agentur, die sich ganz dem Buchmarkt verschrieben hat – wobei Buch mittlerweile relativ ist –, noch auf dem Markt ist, stellt keine Selbstverständlichkeit dar. Zwar ist der Jahresumsatz im Buchmarkt seit etwa 25 Jahren relativ stabil, da die Preise für Energie und Papier aber rasant gestiegen sind, verdienen Verlage immer weniger an den Büchern. Und diese werden zwangsläufig immer teurer, was sich immer weniger Menschen leisten können. Oder wollen, denn hinzukommt, dass immer weniger Menschen lesen. Mittlerweile kauft nur noch jeder dritte Bücher. Doch es gibt auch Hoffnung, insofern Jugendliche wieder mehr lesen, zwar nicht unbedingt die Klassiker, dafür Nischenliteratur, die oft von jungen Frauen geschrieben wird. Aber wer einmal das Buch für sich entdeckt hat, bleibt ihm ein Leben lang treu.

Die Branche schätzt es also, dass es jemand gibt, der Büchern die nötige Aufmerksamkeit verschafft. An ihr erstes Buch erinnert sich die Französin Rousseau noch gut. Es war Kerstin Ekmans Roman „Geschehnisse am Wasser“, der der noch jungen und damals noch kleinen Agentur einen Bilderbuchstart ermöglichte. Die deutsche Übersetzung war derart erfolgreich, dass man auf die Agentur dahinter aufmerksam wurde. „Kontakte, die sich auszahlen“, schrieb das Börsenblatt damals selbst agenturaffin über die Öffentlichkeitsarbeit von Murielle Rousseau. Zum 30. Geburtstag hat es nun selbst Literaturkritiker Denis Scheck sich nicht nehmen lassen, mit ein paar Zeilen zu gratulieren, in denen er die „Kompetenz, Verlässlichkeit und Professionalität“ der Agentur lobt. In Freiburg und Berlin, wo die Agentur ein zweites Büro unterhält, bewirbt man längst nicht mehr nur Belletristik, sondern auch Sach- und Hörbücher sowie New Adult-Romane. Hinzu kommen Buchpreise und Festivals und seit gut 15 Jahren agiert Buch Contact auch international und hat u.a. die Londoner Book Fair betreut. Entsprechend breit aufgestellt ist das Team, da gibt es Kunsthistorikerinnen für die Zusammenarbeit mit Museen und Kunstbuchverlagen und viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Fremdsprachenkenntnissen.

Murielle Rousseau versteht ihre Arbeit als Vermittlung zwischen dem Buch und der Öffentlichkeit. Wobei auch hier die Revolution auf dem Gebiet der Kommunikation greift. Die Öffentlichkeit ist mittlerweile so ausdifferenziert wie die Multiplikatoren. Printmedien haben Konkurrenz bekommen, durch Blogger und Influencer und da so viele Informationen in den sozialen Medien kursieren, ist es umso wichtiger, zu wissen, wen man im Hinblick auf welche Zielgruppe anspricht. In 30 Jahren hat sich Buch Contact ein Beziehungsnetz aufgebaut, in dem sich für jede Veröffentlichung noch die richtige Ansprechperson findet. Vermutlich gibt es nicht wenige in der Branche, die die Agentur um diese Datenbank beneiden. So können Informationen gezielt verteilt werden.

Mit Vermittlung kennt Murielle Rousseau sich allein wegen ihrer Biografie aus. Rousseau, die bei Paris aufwuchs, hat Romanistik und Germanistik studiert und ist auch Autorin. Im Mai kommt ihr 13. Buch heraus, es ist ein Porträt der Loire. Eine ganze Reihe von Kochbüchern sind erschienen, in denen sie deutschen Hobbyköchinnen und -köchen die französische Raffinesse unterbreitet sowie Porträts von Kulturlandschaften. Manchmal die Perspektive zu wechseln, ist eine gute Voraussetzung zu vermitteln.