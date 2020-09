Albi Maier macht eine Kojenausstellung auf dem Feldberg

Idylle, Stillleben und Ruhepole durch erdbetonte Farbigkeit. Seit nunmehr 15 Jahren präsentiert der in Lenzkirch geborene Künstler Albi Maier in seinem Atelier in der vierten Etage des ehemaligen Fernsehturms auf dem Feldberg seine stimmungsvoll melancholische Landschaftsmalerei. Alljährlich im September werden für Kunstinteressierte, Schwarzwaldliebhaber*innen und Heimatverbundene die Türen seines Ateliers geöffnet. In diesem Jahr fordert jedoch die Corona-Krise einen erheblichen Einschnitt in das kulturelle Leben. Doch tatenlos bleiben möchte er dennoch nicht. Albi Maier machte sich Gedanken, wie er seine neuesten Arbeiten einem breiten Publikum vermitteln kann. Seit der Einbahn-Regelung im Turm und die Reduzierung der Besucherzahl auf maximal 20 Personen, kam ihm eine Idee. Der Aufbau einer Ausstellungskoje vor dem Turm, um darin seine Bildwerke zur Schau zu stellen. Das Grundkonzept stammt von dem Künstlerpaar Faller/Budasz aus Furtwangen, die mit ihrer Kojenausstellung zehn eingeladene Künstler zusammenbringen. Allerdings wurde, coronabedingt, die Ausstellung auf nächstes Jahr verschoben. Albi Maiers Reduzierung auf das Wesentliche ist in seiner Ausstellung im reduzierten Umfang zu bewundern. Wem also der Anstieg auf den Feldberg nicht zu viel Mühe bereitet, ist herzlichst eingeladen, den Künstler und seine Schwarzwaldhof-Bilder zu besuchen. Vom Parkhaus am Seebuck ist der Turm zu Fuß (ca. 40min) oder mit der Feldbergbahn zu erreichen.

Dieses Jahr Corona-bedingt in einer Koje vor dem Fernsehturm auf dem Feldberg. Sa. + So. 19.-20.09.2020 jeweils von 11-17 Uhr