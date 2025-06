Aktiv für den Erhalt der Ozeane: Zum Welttag der Meere lohnt es sich, genauer hinzusehen

Jedes Jahr am 8. Juni wird der Welttag der Meere begangen – ein Tag, der dazu dient, die Bedeutung unserer Ozeane zu würdigen und auf deren Schutz aufmerksam zu machen. Denn die Ozeane sind essentiell für den Erhalt unseres Planeten, da sie nicht nur eine riesige Nahrungsquelle und Transportwege darstellen, sondern auch eine entscheidende Rolle im globalen Klima spielen. Sie sind ein riesiger Wärmespeicher, der das Wetter sowie die globale Sauerstoffproduktion beeinflusst und eine wichtige Kohlenstoffsenke darstellen.

Zahlreiche Organisationen und Initiativen haben kreative digitale Events ins Leben gerufen. Ein Highlight ist das Online-Seminar der „BUNDjugend“, das am 7. Juni stattfindet. Hierbei dreht sich alles um die Plastikverschmutzung der Meere und wie jeder Einzelne durch bewussten Konsum einen Beitrag leisten kann. Die Teilnehmenden erwarten spannende Vorträge und interaktive Workshops, in denen Tipps zur Abfallvermeidung vermittelt werden. Ein weiterer Programmpunkt ist die virtuelle Ausstellung „UnsereMEERE“ des NABU. Die Ausstellung bietet faszinierende Einblicke in die Unterwasserwelt der Nord- und Ostsee – ohne Flossen und Schnorchel kann hier von daheim aus eingetaucht werden.

Im Alltag aktiv werden

Neben der Teilnahme an Veranstaltungen kann jeder von uns auch im Alltag etwas für den Schutz der Meere tun. Dazu gehört beispielsweise, den Plastikkonsum zu reduzieren. Der Einsatz von Mehrwegbehältern und -taschen ist eine einfache Maßnahme. Zudem sollte auf nachhaltig Fischerei geachtet werden, um die Überfischung der Ozeane zu verhindern. Informieren Sie sich über nachhaltige Fischereiprojekte und meiden Sie überfischte Arten beim Einkauf. Zu den häufigsten überfischten Arten gehören Aal, Thunfisch, Heilbutt, Schellfisch, Dornhai und viele Arten von Rochen.

Schließlich ist es wichtig, Bewusstsein zu schaffen: Sprechen Sie mit Freund:innen und Familie über die Bedeutung der Meere und deren Schutz. Je mehr Menschen sensibilisiert werden, desto effektiver können wir gemeinsam handeln. Der Welttag der Meere bietet nicht nur eine Gelegenheit zur Feier, sondern auch zur Reflexion über unsere Verantwortung. Gemeinsam aktiv – für die Meere und für die Zukunft!

Zur Ausstellung: www.nabu.de/natur-und-landschaft/meere/33386.html