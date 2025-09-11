Abschiedsvorhang für das Spiegelzelt und für den Festivalerfinder: Die 35. Staufener Kulturwoche vom 3. bis 12. Oktober

Die 35. Staufener Kulturwoche, die vom 3. bis 12. Oktober 2025 stattfindet, lädt Sie ein, das historische Spiegelzelt noch ein letztes Mal in seiner einzigartigen Atmosphäre zu erleben. Bevor die Veranstaltungen ab 2026 in das neue FaustForum umziehen, verwandeln namhafte Künstler aus Musik, Kabarett, Tanz und Theater die Fauststadt im Breisgau in eine pulsierende Kulturlandschaft. Es ist auch die letzte Saison des Festivalerfinders Germar Seeliger – ein doppelter Abschluss, den die Staufener Kulturwoche gebührend feiert.

Den Auftakt macht am 3. Oktober, um 20 Uhr das Schweizer Komikerduo Ursus & Nadeschkin mit ihrer brandneuen Bühnenshow „PRSPKTVNWCHSL“. Das international gefeierte Duo ist bekannt für seinen schrägen Humor, der an das absurde Theater erinnert und eine einzigartige Mischung aus Wortwitz, Slapstick und geistreichen Einlagen bietet. Ihr Spiel mit den Erwartungen des Publikums macht jeden Auftritt zu einem unvorhersehbaren Erlebnis.

Am folgenden Samstag um 20 Uhr präsentieren die „Königinnen der Herzen“ von SCHÖNE MANNHEIMS ihr Programm „Glanzstücke – Beschd of 2.0“. Die vier komödiantischen Talente, die sich aus der deutschen Comedy-Szene nicht mehr wegdenken lassen, begeistern mit frechen, selbstironischen Texten und einer temperamentvollen Bühnenshow, die das Publikum mit viel Musik und noch mehr Humor zum Lachen bringt.

Der 5. Oktober um 19 Uhr, steht ganz im Zeichen von Pigor & Eichhorn, den Meistern des „Salon Hip Hop“. Seit den 90er-Jahren sorgen die beiden mit ihren jazzigen Balladen, Popkloppern und raffinierten, poetischen Texten für Aufsehen in der deutschen Chansonlandschaft. Ihr neues Programm „Volumen X“ verspricht eine gewohnt ironische und zugleich tiefgründige Reise durch die Untiefen des menschlichen Alltags.

Am 6. Oktober um 20 Uhr, betritt die bayerische Powerfrau Lisa Fitz die Bühne. Als eine der renommiertesten Kabarettistinnen Deutschlands widmet sie sich in ihrem neuen Programm „Avanti Dilettanti“ den „Depperten“, denen man im Alltag überall begegnet. Ihr Programm verspricht scharfzüngige Analysen, gesellschaftskritische Kommentare und mitreißende Gesangseinlagen.

Weiter geht es am 7. Oktober um 20 Uhr, mit einer schicksalhaften Begegnung im Kreisverkehr: In der mitreißenden Comedy- und Musik-Show „Elvis trifft Elvis“ treffen Bernd Kohlhepp und Nils Strassburg aufeinander. Das Programm erzählt auf humorvolle Weise die Folgen eines ungewollten Zusammentreffens zwischen Herrn Hämmerle, dem Mann im grünen Jackett, und dem King of Rock‘n‘Roll.

Am 8. Oktober um 20 Uhr, sorgt Anna Mateur & The Beuys mit ihrem neuen Programm „Ich fang erst an, wenn‘s groovt“ für gute Stimmung. Die Antidiva ist bekannt für ihren absurden Humor, ihre klugen Texte und eine sagenhafte Stimme, die von Soul bis Pop alles beherrscht. Um den richtigen Groove zu garantieren, wird sie von ihren brillanten Gitarristen begleitet.

Mit Reiner Kröhnert und seinem Soloprogramm „ER – jetzt wird‘s merzwürdig“ wird der 9. Oktober um 20 Uhr, ein Abend der Parodien. Kröhnert, einer der begnadetsten Imitatoren der deutschen Kabarettszene, kombiniert geniale Nachahmungskunst mit scharfem politischem Kabarett, das zum Besten gehört, was Deutschland zu bieten hat.

Die A-cappella-Band MAYBEBOP stellt am Freitag, den 10. Oktober um 20 Uhr, ihr neues Programm „Muss man mögen“ vor. Ihre Shows sind einzigartig, turbulent und kurzweilig und begeistern mit Stimmbrillanz und minutiös inszenierter Komik. Die vier Stimmen erschaffen ein komplexes musikalisches Universum ganz ohne Instrumente.

Die vorletzte Veranstaltung am Samstag, den 11. Oktober um 20 Uhr, bestreitet Tina Teubner mit ihrem Programm „Ohne Dich war es immer so schön“. Die begnadete Komikerin, Musikerin und Entertainerin behandelt in ihren Bühnenprogrammen Themen wie emotionale Ausbrüche und humorvolle Lösungen und wird dabei von ihrem langjährigen Pianisten Ben Süverkrüp begleitet.

Das Abschlusswochenende gipfelt am Sonntag, den 12. Oktober um 19 Uhr, in der Show „Au Revoir“. Das BosArt-Trio, bekannt für seinen humorvollen Umgang mit der Musikgeschichte, das Acoustic Fun Orchestra mit ihren verrückten Medleys, der Zauberkünstler Magic Man und Matthias Deutschmann, der für intelligentes, politisches Kabarett steht, sorgen für einen unvergesslichen letzten Abend im Spiegelzelt, der die 35. Staufener Kulturwoche feierlich abschließt.

Weitere Infos und Tickets: www.staufen.de

Bildnachweis: Tina Teubner © Lars Laion