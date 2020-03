Allgemein | März 2020 | von Redaktion ABSAGE: Holiday On Ice (19.-22. März) in der SICK-Arena Liebe Leser*innen, wie bitten Sie zu beachten, dass die Stadt Freiburg alle Veranstaltungen ab 1000 Besuchern vorerst untersagt hat. Aus diesem Grund wird auch die Show Holiday On Ice im März nicht stattfinden können. Leider können wir den zahlreichen Teilnehmern unseres Gewinnspiels aus der März-Ausgabe somit auch keine Karten verlosen. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und hoffen, dass sich die Situation schnellstmöglich beruhigt und kulturelle Veranstaltungen, die einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Allgemeinwohl beitragen, bald wieder stattfinden können. Berichtigung: Das Collegium Vocale Freiburg am 28. März, 19 Uhr in der Ludwigskirche »

