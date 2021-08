51. Emmendinger Künstlermarkt im September

Nachdem dieses Jahr an Pfingsten zum ersten Mal wieder ein Künstlermarkt in Emmendingen stattfinden konnte, findet nun vom 18 – 19. September der Emmendinger Herbst-Künstlermarkt statt. Über 180 Aussteller*innen aus Deutschland und den benachbarten Ländern geben sich wieder ein Stelldichein und verwandeln die Straßen, Gassen und Winkel rund um das Markgrafenschloss in eine bunte Budenstadt. Darunter sind auch zahlreiche Künstler*innen die zum ersten Mal in Emmendingen zu sehen sind. Bilder, Skulpturen, Tuch und Ton, skurrile Metallfiguren und vieles mehr können Kunstliebhaber*innen bewundern und natürlich auch erstehen. An vielen Ständen können die Besucher*innen den Kunstschaffenden über die Schultern schauen und einen Einblick in deren Handwerk bekommen.

Der Straßenmusikwettbewerb Rhythmus unter freiem Himmel, welcher in den letzten Jahren den Herbstkünstlermarkt stimmungsvoll erfüllt hat, wird dieses Mal leider nicht stattfinden und auf den kommenden Herbstkünstlermarkt 2022 verschoben. Dafür erwartet die Besucher*innen des Marktes ein erweitertes Angebot in der Bahnhofstraße. Vom Finanzamt bis zur Volksbank ist der Samstagsmarkt mit Anbieter*innen von regionalem und saisonalem Obst und Gemüse angesiedelt. Ergänzt durch ausgesuchte Aussteller*innen des Künstlermarktes finden Liebhaber*innen von Selbst- und Eingemachtem zudem Allerlei Feines und Leckeres für außergewöhnliche Gaumenfreuden.

Emmendinger Künstlermarkt, Sa. 18. September, von 10 – 18 Uhr und So, 19. September 11 – 18 Uhr.

Auf dem gesamten Marktgelände herrscht während der Marktzeiten Maskenpflicht.

Weitere Infos: www.spielspirale.de