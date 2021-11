30 Jahre Varieté am Seepark in Freiburg

Unter dem Motto „Just for Fun“ feiert das Varieté am Seepark vom 4.-14. November seinen 30. Geburtstag. Frei übersetzt lautet das diesjährige Motto „Weil es einfach Spaß macht“ magische Momente zu genießen und ein paar Stunden den Alltag zu vergessen.

Das Duo Kvas – Vladimir und Anton – beeindruckt mit Partner-Artistik voller Kraft und unglaublicher Körperbeherrschung, aber auch Francisco aus Kuba zeigt, was man mit Spannkraft im Körper so machen kann: An der Stange mit lässiger Geschmeidigkeit und im Duo The Liazeed mit seiner Partnerin Zaida. Die beiden gewannen beim Zirkusfestival in Monte Carlo Silber.

Wie Francisco am Pole, so bewegt sich auch Rostyslav an den Strapaten in einem eher weiblicheren artistischen Terrain. Und das ganz großartig.

Das reicht ihm allerdings noch nicht. Er singt, tanzt und spielt auch noch die unterschiedlichsten Instrumente.

Die Berlinerin Bianca Capri liebt wie Rostyslav die Höhe und schwebt am Vertikalseil elegant und anmutig und mit atemberaubender Geschwindigkeit und Präzession. Präzession ganz anderer Art präsentiert Donial Kalex. Er vereint Hand- und Fußjonglagen, die sein Ausdrucksmittel sind, um perfekte Illusionen zu erschaffen.

Markus Gimpel und Laurin sind auch ein cooles Duo. Der eine kann zaubern und der andere kann ohne den einen nicht sprechen. Sehr amüsant und witzig. Diese Attribute treffen auch auf den Moderator Sammy Tavalis zu, der bestens sprechen kann, aber auch als Musiker und Komiker das Publikum begeistert.

Varieté im Bürgerhaus am Seepark Freiburg, 4. bis 14. November. Vorstellungen täglich um 16 und 20 Uhr, sonntags um 15 und 19 Uhr. Weitere Infos: www.variete-am-seepark.de