25 Jahre Deutsche Meisterschaft der Fahrradkuriere im Juli in Freiburg

Im Gebiet um die Stadthalle, die Musikhochschule und die Schützenallee findet am 9./10. Juli, 10-17 Uhr die deutsche Meisterschaft der Fahrradkuriere statt, weshalb, mit Genehmigung der Stadt, die Schützenallee zwischen 9:30 Uhr und 17 Uhr gesperrt sein wird.

Bereits seit 25 Jahren findet die Deutsche Meisterschaft der Fahrradkuriere und gehört für Fahrradkuriere und deren Freunde zum sportlichen Highlight des Jahres. Begleitet werden die beiden Tage von einem bunten Rahmenprogramm mit Kunst und Kultur. Auf einem abgesperrten Rennparcours werden den Teilnehmenden verschiedene Wettkampfdisziplinen angeboten. Diese orientieren sich an der täglichen Arbeit der Fahrradkuriere, wie zum Beispiel Kleintransporte, klare Kommunikation oder Orientierung und Schnelligkeit. Sogenannte Checkpoints entlang der Rennstrecke simulieren Kunden, die den Kurieren Aufträge erteilen. Diese Aufträge werden den Teilnehmenden zu Beginn des Rennens in Form eines „Manifestes“ übergeben. Jetzt gilt es möglichst schnell zu kombinieren und die erfolgversprechendste Route zu finden, um schnell und sicher alle „Jobs“ zu erledigen. Neben Fitness ist also auch scharfes Denkvermögen gefragt. Eine eigene Kategorie ist außerdem das Cargo Race, ein Rennen mit Lastenfahrrädern.