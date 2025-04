200 Jahre Erfolgsgeschichte: In Waldkirch feiert die Firma August Wintermantel – Schmuck und Edelsteine großes Jubiläum

In diesem Jahr darf die Firma August Wintermantel – Schmuck und Edelsteine in Waldkirch ein ehrwürdiges Jubiläum feiern: 200 Jahre Firmengeschichte! Dies wird zum Anlass für viele Veranstaltungen im Jubiläumsjahr genommen. Begonnen hat der Aktions-Reigen mit einem 14-tägigen Jubiläumsverkauf, der noch bis 12. April Interessierte und Schmuckliebhabende in den familiengeführten Betrieb einlädt.

„Wir wollen bei unseren vielen Stammkunden Danke sagen und dieser Dank erfolgt in Form von besonderen Jubiläumsangeboten, die vor allem aufgrund des derzeit hohen Goldpreises sehr interessant sein werden. Zum Jubiläumsverkauf im April heißen wir unsere Kunden ganz besonders herzlich willkommen. Es werden Rabatte zwischen 10 und 50 Prozent quer durch das aktuelle Schmucksortiment gewährt!“, berichtet Bernd Wintermantel. Am 5. April wird zudem zu einem Jubiläums-Fest-Tag mit Sekt und Gelegenheit zum gemeinsamen Austausch geladen. Um 15 Uhr wird Oberbürgermeister Schmieder vor Ort sein und die IHK überreicht die offizielle Urkunde zum Jubiläum.

Im Mai, Juli und November folgen weitere Aktionswochen zu den Themen Perlen und Hochzeit – Edelsteine – und Diamant. Als Attraktion zum Jubiläum hat das Team von Wintermantel einen hochwertigen Brillantring ausgewählt. Der Clou ist, je schneller sich eine Kundin oder ein Kunde für den Kauf des Ringes entscheidet, um so höher wird der Rabatt sein. Im April sind dies 45 Prozent vom regulären Preis, im Mai 40 Prozent, im Juni 35 Prozent und so weiter.

Zusammen mit der Edelsteinschleiferei Stiftung wird zudem am 21. September ein Schliffi-Fest auf dem Gelände des Technikdenkmals der historischen Edelsteinschleiferei stattfinden.

