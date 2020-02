Allgemein | Februar 2020 | von Redaktion

17. Marathon in Freiburg

Start in die Laufsaison auf fünf Wettkampfstrecken am 29. März

Kinderlauf: Füchsle-Mini-Marathon bereits am Samstag, 28. März

Der 17. Marathon in Freiburg eröffnet am Sonntag, 29. März 2020 die Laufsaison der großen Städtemarathons. Beim mein Freiburg Marathon gehen allerdings nicht nur Marathon-Läufer an den Start – für jedes Trainingsniveau ist eine Strecke dabei: Teams können sich die Marathonstrecke (42,195 km) als Marathonstaffel (7-14-7-14 km) durch vier Läufer_innen teilen; für Einzelstarter ist der ganze Marathon, die Halbmarathon-Distanz (21,0975 km) oder der AOK-Gesundheitslauf (10 km) im Angebot. Schüler_innen und Lehrer_innen starten als Halbmarathon-Staffel beim badenova Schülermarathon (sieben Athleten_innen je ca. 3 km).

© FWTM Bender

Bereits am Marathon-Samstag, 28. März 2020 werden beim Füchsle-Mini-Marathon Kinder des Jahrgangs 2010 und jünger an den Start gehen und nach einer kurzen Distanz von ca. 400 bzw. 1.100 Metern die Ziellinie des mein Freiburg Marathon auf dem Gelände der Messe Freiburg überqueren. Die jungen Starter_innen werden in zwei Altersgruppen aufgeteilt: Die Gruppe „Bambini“ setzt sich aus den Jahrgängen 2015 bis 2018 zusammen und geht um 15 Uhr an den Start. Die Bambini werden dann eine Strecke von rund 400 Metern zurücklegen. Die Gruppe „Kinder“ geht um 15:30 Uhr an den Start. Sie besteht aus den Jahrgängen 2010 bis 2014 und wird 1,1 Kilometer erlaufen. Die Anmeldung zum Füchsle-Mini-Marathon ist kostenfrei. Bei einer Nachmeldung vor Ort wird eine Gebühr von fünf Euro berechnet.

Auch 2020 können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des mein Freiburg Marathon mit den schnellsten deutschen Läuferinnen und Läufern messen: Freiburg hat sich zum zweiten Mal gegen andere Großstädte durchgesetzt und den Zuschlag zur Ausrichtung der Deutschen Halbmarathon-Meisterschaften 2020 erhalten. Start und Ziel aller Wettbewerbe ist die Messe Freiburg. Um 09:30 Uhr fällt der Startschuss für alle Teilnehmer_innen von Marathon und Halbmarathon. Um 10:10 Uhr starten die Athleten_innen der Marathonstaffel und des badenova-Schülermarathons. Neu in diesem Jahr: Der AOK-Gesundheitslauf startet um 13:15 Uhr aus der Hermann-Mitsch-Straße.

Während des Marathon-Wochenendes am 28. und 29. März wird ein großartiges Programm mit zahlreichen Attraktionen geboten. Auf der Strecke sorgen regionale Musikbands für Stimmung. Die Sport- und Gesundheitsmesse fit ’n’ run in der Messe Freiburg bietet Mitmachaktionen für die ganze Familie, zudem gibt es hier aktuelle Trends aus der Läufer- und Sportszene, Tipps für die Gesundheit und das richtige Outfit zu entdecken. Der Eintritt ist für alle Interessierten an beiden Tagen kostenfrei. Besonders hervorzuheben ist hierbei das Europäische Fitness-Abzeichen (EFB).

Ein weiteres Highlight bietet das Programm Kinder(leicht) bewegt – das Bewegungsangebot für Kinder, welches vom Badischen Leichtathletik- Verband parallel in der Sick-Arena veranstaltet wird. An beiden Veranstaltungstagen gibt es hier Kinderleichtathletik, Bewegung und Spaß in allen Facetten. Egal ob Hüpfburg, Zielwerfen, Hoch-Weitsprung, Hindernis-Sprint oder Torschusswand: Hier kommen die Jüngsten voll auf ihre Kosten. Der Eintritt ist frei.